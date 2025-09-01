Osaka zdemolowała Gauff, Wiktorowski mógł tylko bić brawo. Znakomite wieści dla Świątek

Iga Świątek już od dłuższego czasu nie widziała przy swoim nazwisku numeru jeden w rankingu WTA. Polka straciła fotel liderki żeńskiego notowania na rzecz Aryny Sabalenki. Białorusinka wykorzystała problemy z testami antydopingowymi naszej gwiazdy i niedługo po US Open 2024 wyprzedziła Igę. Miejsca do dziś nie oddała i jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że przez długi czas nie odda.

Wszystko zmieniło się jednak wraz z zakończeniem sezonu na kortach trawiastych. Tam bowiem Iga sensacyjnie dotarła najpierw do finału turnieju w Bad Homburg, a potem jeszcze bardziej niespodziewanie wygrała Wimbledon. Oba te wyniki zapewniły naszej gwieździe bardzo poważne rankingowy zysk. Jasne stało się, że pozycja Aryny Sabalenki wcale nie jest taka pewna.

Iga Świątek pozostanie dwójką. Przysługa Wiktorowskiego

Białorusinka bowiem do drugiej części sezonu podeszła pod presją obrony kilku tysięcy punktów, u Igi ta liczba nie przekraczała nawet tysiąca. Polka pierwszy krok wykonała, wygrywając w Cincinnati. Po tamtym triumfie jasne stało się, że Iga może wrócić na fotel liderki, ale Sabalence musiałby się przydarzyć jakiś kataklizm. Przed ćwierćfinałowymi meczami wiedzieliśmy już, że do tej zmiany nie dojdzie.

Nasza gwiazda musiała jednak patrzeć za plecy, gdzie na błąd czekała Coco Gauff. Ten przydarzył się jednak Amerykance. Była mistrzyni turnieju, w czwartej rundzie tegorocznej rywalizacji mierzyła się z Naomi Osaką. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiedzieliśmy, że jeśli przegra, to sytuacja będzie klarowna, miejsce drugie po US Open pozostanie okupowane przez Świątek.

Przed meczem Amerykanki z Japonką wszyscy wyczekiwali na niesamowite widowisko, tak było, ale tylko ze strony Osaki. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zdemolowała swoją rywalkę, wygrywając 6:3, 6:2 w naprawdę znakomitym stylu. To sprawia, że duet polsko-japoński zapewnił Świątek pozostanie numerem dwa żeńskiego tenisa po US Open, pytanie brzmi, jak daleko będzie Sabalenka?

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Naomi Osaka Sarah Stier/Getty Images via AFP AFP

Coco Gauff i Naomi Osaka Maddie Meyer/Getty Images via AFP & CHARLY TRIBALLEAU/AFP AFP

Iga Świątek, Madryt 2023 OSCAR DEL POZO AFP