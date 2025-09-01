Partner merytoryczny: Eleven Sports

Osaka zdemolowała Gauff, Wiktorowski mógł tylko bić brawo. Znakomite wieści dla Świątek

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek marzy oczywiście o wygrywaniu kolejnych tytułów. Polka właśnie z takim celem przyjechała na US Open jako główna faworytka imprezy. Oprócz tego jednak naturalnie wszyscy patrzą na ranking WTA, bo tam dzieją się dobre dla naszej gwiazdy rzeczy. Iga po porażce Coco Gauff z Naomi Osaką jest już pewna pozostania numerem dwa żeńskiego tenisa. Pytaniem otwartym pozostaje kwestia tego, jak blisko Aryny Sabalenki będzie.

Na zdjęciu: Naomi Osaka, Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski
Na zdjęciu: Naomi Osaka, Iga Świątek i Tomasz WiktorowskiMARCO BERTORELLO / AFP / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Iga Świątek już od dłuższego czasu nie widziała przy swoim nazwisku numeru jeden w rankingu WTA. Polka straciła fotel liderki żeńskiego notowania na rzecz Aryny Sabalenki. Białorusinka wykorzystała problemy z testami antydopingowymi naszej gwiazdy i niedługo po US Open 2024 wyprzedziła Igę. Miejsca do dziś nie oddała i jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że przez długi czas nie odda.

Wszystko zmieniło się jednak wraz z zakończeniem sezonu na kortach trawiastych. Tam bowiem Iga sensacyjnie dotarła najpierw do finału turnieju w Bad Homburg, a potem jeszcze bardziej niespodziewanie wygrała Wimbledon. Oba te wyniki zapewniły naszej gwieździe bardzo poważne rankingowy zysk. Jasne stało się, że pozycja Aryny Sabalenki wcale nie jest taka pewna.

Iga Świątek pozostanie dwójką. Przysługa Wiktorowskiego

Białorusinka bowiem do drugiej części sezonu podeszła pod presją obrony kilku tysięcy punktów, u Igi ta liczba nie przekraczała nawet tysiąca. Polka pierwszy krok wykonała, wygrywając w Cincinnati. Po tamtym triumfie jasne stało się, że Iga może wrócić na fotel liderki, ale Sabalence musiałby się przydarzyć jakiś kataklizm. Przed ćwierćfinałowymi meczami wiedzieliśmy już, że do tej zmiany nie dojdzie.

Nasza gwiazda musiała jednak patrzeć za plecy, gdzie na błąd czekała Coco Gauff. Ten przydarzył się jednak Amerykance. Była mistrzyni turnieju, w czwartej rundzie tegorocznej rywalizacji mierzyła się z Naomi Osaką. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiedzieliśmy, że jeśli przegra, to sytuacja będzie klarowna, miejsce drugie po US Open pozostanie okupowane przez Świątek.

Przed meczem Amerykanki z Japonką wszyscy wyczekiwali na niesamowite widowisko, tak było, ale tylko ze strony Osaki. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zdemolowała swoją rywalkę, wygrywając 6:3, 6:2 w naprawdę znakomitym stylu. To sprawia, że duet polsko-japoński zapewnił Świątek pozostanie numerem dwa żeńskiego tenisa po US Open, pytanie brzmi, jak daleko będzie Sabalenka?

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
Tenisistka w fioletowym stroju uderza rakietą piłkę tenisową podczas meczu, skupiona na grze, w tle rozmyci kibice i niebieska ściana kortu.
Naomi OsakaSarah Stier/Getty Images via AFPAFP
Po lewej stronie kobieta w czerwonym stroju sportowym ze smutnym wyrazem twarzy, po prawej ujęcie drugiej kobiety w fioletowo-niebieskim stroju z czapką sportową, z zaciśniętą pięścią oraz wyrazem determinacji i energii.
Coco Gauff i Naomi OsakaMaddie Meyer/Getty Images via AFP & CHARLY TRIBALLEAU/AFPAFP
Tenisistka ubrana w czapkę i czarną koszulkę gestykuluje dłonią w kierunku ust, wykonując gest przesyłania pocałunku, na rozmytym tle widać czerwone i białe kwiaty oraz postacie widzów.
Iga Świątek, Madryt 2023OSCAR DEL POZOAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja