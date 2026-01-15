Osaka u Świątek, potem Rybakina. Oto wyniki losowania Australian Open

Australian Open to jedyny wielkoszlemowy turniej, którego Iga Świątek nie ma jeszcze w swojej zawodowej kolekcji. Wiceliderka rankingu WTA czterokrotnie triumfowała w Roland Garros oraz po razie w US Open i na kortach Wimbledonu. W najbliższych dniach nasza reprezentantka stanie przed szansą, by skompletować Karierowego Wielkiego Szlema i dołączyć do takich legend dyscypliny, jak: Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams czy Maria Szarapowa.

Forma Raszynianki przed zmaganiami w stolicy stanu Wiktoria budzi jednak pewną wątpliwość. Podczas United Cup przegrała dwa singlowe pojedynki: z Coco Gauff oraz Belindą Bencić. W obu tych spotkaniach notowała serię siedmiu straconych gemów z rzędu. W trakcie meczu ze Szwajcarką skończyło się to wynikiem 0:6 w drugim secie. 24-latka ma teraz jeszcze kilka dni w Melbourne na ostatnie szlify przed startem wielkoszlemowej rywalizacji. Wczoraj miała okazję trenować z Aryną Sabalenką i tym samym sprawdzić swoją dyspozycję na tle numeru jeden kobiecego zestawienia.

Z pozytywnym nastawieniem na Australian Open wybrał się Hubert Hurkacz. Wrocławianin zaskoczył swoją grą po siedmiomiesięcznej przerwie od występów. Pokonał w Sydney dwóch tenisistów z TOP 10 rankingu - Alexandra Zvereva i Taylora Fritza. W sumie zgarnął cztery zwycięstwa w pięciu rozegranych pojedynkach. Jedyną przegraną zanotował w trzysetowej batalii z Alexem de Minaurem. To wszystko sprawiało, że nierozstawiony w Melbourne nasz reprezentant mógł patrzeć z optymizmem na to, co wydarzy się w pierwszej wielkoszlemowej imprezie w tym sezonie.

Oto drabinka Australian Open w singlu kobiet

O godz. 4:30 czasu polskiego rozpoczęła się ceremonia losowania drabinki. Najpierw przeprowadzono procedurę związaną z turniejem gry pojedynczej pań. Już od jakiegoś czasu było jasne, że Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą trafić na siebie najwcześniej w finale, gdyż znajdą się po przeciwnych stronach drabinki. W głównym turnieju zobaczymy aż cztery nasze reprezentantki. Oprócz Raszynianki są to: Magda Linette, Magdalena Fręch oraz debiutująca na tym poziomie zmagań Linda Klimovicova.

Wiceliderka rankingu WTA rozpocznie Australian Open od meczu z kwalifikantką. Może zatem potencjalnie dojść do polskiego starcia w tej fazie turnieju, jeśli do Raszynianki dolosują tenisistkę pochodzącą z Ołomuńca. W przypadku awansu Świątek do drugiej rundy, nasza reprezentantka zmierzy się z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą. Ewentualna trzecia faza to potyczka z Anną Kalinską, z kolei 1/8 finału może przynieść rywalizację z Naomi Osaką albo Ludmiła Samsonową. Do ćwiartki Igi trafiły Jelena Rybakina oraz Belinda Bencić.

Najtrudniejsze zadanie w pierwszej rundzie czeka Linette. Poznanianka wylosowała rozstawioną z "15" Emmę Navarro. Z kolei Fręch zmierzy się na "dzień dobry" z Veroniką Erjavec. Jeśli Polka przejdzie dalej, wówczas prawdopodobnie zagra z Jasmine Paolini. Sabalenka zainauguruje turniej od potyczki z Tiantsoą Rakotomangą Rajaonah. Już w trzeciej fazie może nas czekać pojedynek Aryny z Emmą Raducanu. Poniżej pełna drabinka kobiecego turnieju gry pojedynczej.

Znamy drabinkę Australian Open w singlu mężczyzn

Później rozlosowano zmagania singla mężczyzn. Tutaj zobaczymy dwóch naszych zawodników. Oprócz Huberta, w rozgrywkach weźmie także udział Kamil Majchrzak. Na "dzień dobry" Hurkacz trafił na dobrze prezentującego się podczas United Cup - Zizou Bergsa. Potem Wrocławianin może zmierzyć się z Tallonem Griekspoorem, którego pokonał w Sydney. Ewentualna trzecia faza to starcie z Jakubem Mensikiem, a w 1/8 finału istnieje szansa na hit z Novakiem Djokoviciem.

Więcej informacji wkrótce...

Mecze pierwszej rundy z udziałem Polaków:

Iga Świątek - kwalifikantka

Magda Linette - Emma Navarro

Magdalena Fręch - Veronika Erjavec

Hubert Hurkacz - Zizou Bergs

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley

Linda Klimovicova pozna swoją przeciwniczkę dopiero po zakończeniu wszystkich spotkań trwających eliminacji.

Główny turniej Australian Open potrwa od 18 stycznia do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Kawa/Zieliński - Gauff/Harrison. Skrót meczu Polsat Sport

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Magda Linette Foto Olimpik AFP

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP