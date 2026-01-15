Partner merytoryczny: Eleven Sports

Osaka u Świątek, potem Rybakina. Oto wyniki losowania Australian Open

Po emocjach związanych z nocnymi pojedynkami Polek w eliminacjach Australian Open, przyszedł czas na losowanie drabinki singlowych zmagań w pierwszej wielkoszlemowej imprezie w tym sezonie. Organizatorzy zaplanowali ceremonię na godz. 4:30 czasu polskiego. Wiemy już, na kogo Iga Świątek, jej najgroźniejsze rywalki oraz pozostali nasi reprezentanci trafili w premierowej fazie turnieju w Melbourne. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Iga Świątek poznała swoją pierwszą rywalkę w Australian Open 2026
Iga Świątek poznała swoją pierwszą rywalkę w Australian Open 2026CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Australian Open to jedyny wielkoszlemowy turniej, którego Iga Świątek nie ma jeszcze w swojej zawodowej kolekcji. Wiceliderka rankingu WTA czterokrotnie triumfowała w Roland Garros oraz po razie w US Open i na kortach Wimbledonu. W najbliższych dniach nasza reprezentantka stanie przed szansą, by skompletować Karierowego Wielkiego Szlema i dołączyć do takich legend dyscypliny, jak: Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams czy Maria Szarapowa.

    Forma Raszynianki przed zmaganiami w stolicy stanu Wiktoria budzi jednak pewną wątpliwość. Podczas United Cup przegrała dwa singlowe pojedynki: z Coco Gauff oraz Belindą Bencić. W obu tych spotkaniach notowała serię siedmiu straconych gemów z rzędu. W trakcie meczu ze Szwajcarką skończyło się to wynikiem 0:6 w drugim secie. 24-latka ma teraz jeszcze kilka dni w Melbourne na ostatnie szlify przed startem wielkoszlemowej rywalizacji. Wczoraj miała okazję trenować z Aryną Sabalenką i tym samym sprawdzić swoją dyspozycję na tle numeru jeden kobiecego zestawienia.

    Z pozytywnym nastawieniem na Australian Open wybrał się Hubert Hurkacz. Wrocławianin zaskoczył swoją grą po siedmiomiesięcznej przerwie od występów. Pokonał w Sydney dwóch tenisistów z TOP 10 rankingu - Alexandra Zvereva i Taylora Fritza. W sumie zgarnął cztery zwycięstwa w pięciu rozegranych pojedynkach. Jedyną przegraną zanotował w trzysetowej batalii z Alexem de Minaurem. To wszystko sprawiało, że nierozstawiony w Melbourne nasz reprezentant mógł patrzeć z optymizmem na to, co wydarzy się w pierwszej wielkoszlemowej imprezie w tym sezonie.

      Oto drabinka Australian Open w singlu kobiet

      O godz. 4:30 czasu polskiego rozpoczęła się ceremonia losowania drabinki. Najpierw przeprowadzono procedurę związaną z turniejem gry pojedynczej pań. Już od jakiegoś czasu było jasne, że Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą trafić na siebie najwcześniej w finale, gdyż znajdą się po przeciwnych stronach drabinki. W głównym turnieju zobaczymy aż cztery nasze reprezentantki. Oprócz Raszynianki są to: Magda Linette, Magdalena Fręch oraz debiutująca na tym poziomie zmagań Linda Klimovicova.

      Wiceliderka rankingu WTA rozpocznie Australian Open od meczu z kwalifikantką. Może zatem potencjalnie dojść do polskiego starcia w tej fazie turnieju, jeśli do Raszynianki dolosują tenisistkę pochodzącą z Ołomuńca. W przypadku awansu Świątek do drugiej rundy, nasza reprezentantka zmierzy się z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą. Ewentualna trzecia faza to potyczka z Anną Kalinską, z kolei 1/8 finału może przynieść rywalizację z Naomi Osaką albo Ludmiła Samsonową. Do ćwiartki Igi trafiły Jelena Rybakina oraz Belinda Bencić.

      Najtrudniejsze zadanie w pierwszej rundzie czeka Linette. Poznanianka wylosowała rozstawioną z "15" Emmę Navarro. Z kolei Fręch zmierzy się na "dzień dobry" z Veroniką Erjavec. Jeśli Polka przejdzie dalej, wówczas prawdopodobnie zagra z Jasmine Paolini. Sabalenka zainauguruje turniej od potyczki z Tiantsoą Rakotomangą Rajaonah. Już w trzeciej fazie może nas czekać pojedynek Aryny z Emmą Raducanu. Poniżej pełna drabinka kobiecego turnieju gry pojedynczej.

        Znamy drabinkę Australian Open w singlu mężczyzn

        Później rozlosowano zmagania singla mężczyzn. Tutaj zobaczymy dwóch naszych zawodników. Oprócz Huberta, w rozgrywkach weźmie także udział Kamil Majchrzak. Na "dzień dobry" Hurkacz trafił na dobrze prezentującego się podczas United Cup - Zizou Bergsa. Potem Wrocławianin może zmierzyć się z Tallonem Griekspoorem, którego pokonał w Sydney. Ewentualna trzecia faza to starcie z Jakubem Mensikiem, a w 1/8 finału istnieje szansa na hit z Novakiem Djokoviciem.

        Więcej informacji wkrótce...

          Mecze pierwszej rundy z udziałem Polaków:

          Iga Świątek - kwalifikantka

          Magda Linette - Emma Navarro

          Magdalena Fręch - Veronika Erjavec

          Hubert Hurkacz - Zizou Bergs

          Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley

          Linda Klimovicova pozna swoją przeciwniczkę dopiero po zakończeniu wszystkich spotkań trwających eliminacji.

          Główny turniej Australian Open potrwa od 18 stycznia do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

