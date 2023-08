Iga Świątek zainaugurowała już sezon na kortach twardych i w ramach przygotowań do zbliżającego się US Open wystąpiła przed własną publicznością w Warszawie. Polka wygrała turniej, a po zakończeniu zmagań przeniosła się do Kanady, gdzie w poniedziałek 7 sierpnia rozpoczął się turniej w Montrealu.

Liderka światowego rankingu z racji rozstawienia zmagania rozpocznie od drugiej rundy, gdzie przyjdzie jej zmierzyć się z Karoliną Pliskovą, która wyeliminowała Zhu Lin . 22-latka już przygotowuje się do starcia, a uwagę dziennikarzy i kibiców zwrócił ostatnio plaster , jaki zawodniczka przykleiła sobie na usta na czas treningu na korcie.

Trudniej jest oddychać, gdy oddycha się tylko nosem, a dodatkowo w ten sposób łatwiej jest podnieść tętno... Ale nie będę w stanie odpowiednie tego wyjaśnić, ponieważ nie jestem ekspertką ~ tłumaczyła podczas konferencji prasowej.

Iga Świątek w Montrealu. Organizatorzy zażartowali z Polki

Świątek wzięła też udział w nagraniu, jakie na swoich profilach społecznościowych zamieścili następnie organizatorzy turnieju. Ich przedstawicielka oprowadziła Polkę po obiekcie, przy okazji żartując z 22-latki i faktu, że mecze rozgrywane są na obiekcie Stade IGA.

- Mamy małą niespodziankę. Wybudowaliśmy ten wspaniały obiekt specjalnie dla ciebie - zażartowała rozmówczyni Polki, dopytując ją, czy ta kiedykolwiek grała na korcie nazwanym swoim imieniem. - To pierwszy raz - odparła Świątek, reagując śmiechem na żart ze strony przedstawicieli organizatorów turnieju.

IGA to sieć kanadyjskich supermarketów, a fakt, że liderka rankingu WTA wystąpi na obiekcie noszącym to samo imię, co ona, jest rzecz jasna zbiegiem okoliczności. Sama zawodniczka odniosła się do tej kwestii podczas konferencji prasowej, rozbawiając dziennikarzy.

- Posiadanie stadionu nazwanego moim imieniem... ogromny zaszczyt. Możemy udawać, że właśnie taka jest historia... Ale poważnie to miłe zrządzenie losu, to dla mnie zabawne. Czuję się szczęśliwsza, gdy widzę, że to stadion IGA. To miłe. Powinniście robić to częściej - żartowała.

Iga Świątek na kort wybiegnie w środę 9 sierpnia. Tego dnia mecz drugiej rundy rozegra też m.in. wielka rywalka Polki, czyli Jelena Rybakina, która zmierzy się z Jennifer Brady.

Tallon Griekspoor - Daniel Evans 0:2. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / AFP

Iga Świątek / AP/Associated Press/East News / East News