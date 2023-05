W ćwierćfinale liderka światowego rankingu nie pozwoliła sobie na potknięcie. Petra Martić zdołała ugrać zaledwie trzy gemy, a Polka pewnie przypieczętowała awans do półfinału turnieju. - Na początku turnieju mówiłam, że każda godzina na korcie jest ważna, a już sporo ich tu rozegrałam. Z każdym dniem czuję, że gram tu lepiej, a nie wiedziałam przed turniejem, czy będzie to możliwe. To był na pewno dobry dzień - komentowała po meczu.