Organizatorzy reagują ws. meczu Igi Świątek z Rosjanką. Zapadła ostateczna decyzja

Nocny pojedynek Igi Świątek o awans do czwartej rundy US Open przyniósł sporo dobrego tenisa ze strony liderki rankingu WTA, ale nie brakowało również innych wydarzeń, z których zostanie zapamiętane to spotkanie. W pierwszym secie Polka posłała nietypowy return, po którym piłka dzięki rotacji wstecznej powróciła na stronę naszej tenisistki, co zaowocowało oczywiście punktem dla raszynianki.