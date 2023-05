Organizatorzy podjęli decyzję ws. meczu Igi Świątek. Już wszystko jasne

Iga Świątek przybyła do Rzymu po porażce w wielkim finale turnieju WTA w Rzymie, w którym po tytuł sięgnęła wiceliderka rankingu WTA - Białorusinka Aryna Sabalenka. Nie można ukrywać, że we Włoszech Polka - do spółki ze swoją najgoźniejszą rywalką - należy do grona największych faworytek. Przypomnijmy, że 21-latka z Raszyna wygrała dwie poprzednie edycji turnieju WTA w Rzymie.