Organizatorzy ogłaszają ws. Świątek, WTA potwierdza. Problemy w Paryżu

Najpierw wygrana z Emerson Jones (6:1, 6:2), teraz zwycięstwo nad Sarą Bejlek (6:2, 6:3). Iga Świątek dobrze radzi sobie na tegorocznym Rolandzie Garrosie i już wiemy, że w piątek 28 maja znów wyjdzie na kort. Jednak wcześniej o jej ostatnim meczu rozpisują się organizatorzy wielkoszlemowego turnieju. Już w pierwszych zdaniach zauważają zwłaszcza jedno.

Świątek w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Organizatorzy i WTA ogłaszają

"Iga Świątek zmierza ku drugiemu tygodniowi rozgrywek Roland Garros, ale nie obyło się bez wpadek po tym, jak w drugiej rundzie wyeliminowała leworęczną Czeszkę Sarę Bejlek" - ogłoszono w pomeczowym artykule na oficjalnej stronie French Open.

Nie wszystko szło po myśli Polki mimo wygranej 6:2, 6:3, ale kiedy było trzeba, stanęła na wysokości zadania i poprawiła swój bilans w pojedynkach z zawodniczkami leworęcznymi na 40-5

Zwrócono również uwagę na to, że w trakcie trwającego ponad półtorej godziny spotkania Świątek musiała radzić sobie z "rozwiązywaniem problemów z serwisem". "Spośród ośmiu gemów, które 24-latka straciła w dwóch rundach, sześć było przy jej serwisie, w tym przy serwisie w secie otwierającym mecz z Bejlek" - objaśniono.

To nie koniec. Na oficjalnym profilu Rolanda Garrosa w mediach społecznościowych zamieszczono wideo, na którym udokumentowano zagraną przez Polkę piłkę meczową. Po wszystkim ruszyła do siatki i podziękowała przeciwniczce za grę. Następnie już obie podeszły pod stanowisko sędziowskie.

Tymczasem trzy grosze w temacie Igi dorzuca jeszcze WTA. Także na stronie internetowej federacji pojawił się tekst poświęcony Polce i jej perypetiom w Paryżu. Podkreślono, że choć Świątek raczej miała mecz pod kontrolą, nie ustrzegła się błędów i pewnych problemów na korcie.

"Sam pierwszy set trwał 46 minut. Rozstawiona z numerem 3 Świątek dwukrotnie przełamała piłkę. Trafiła zaledwie 37 procent swoich pierwszych serwisów. W drugim secie pierwsza partia trwała prawie 10 minut, a gdy Świątek w końcu utrzymała prowadzenie 1:0, było już po godzinie gry" - opisano.

Ostatecznie Iga miała jednak znaleźć receptę na sukces. "Nie było idealnie - popełniła 38 niewymuszonych błędów, a 17 przyniosło jej zwycięstwo - ale też siedem razy przełamała 35. w rankingu Bejlek i zdobyła osiem z 11 punktów przy siatce w zwycięskim meczu trwającym godzinę i 31 minut" - podsumowano.





