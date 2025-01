Organizatorzy nie zwlekali, podjęli decyzję ws. Świątek. Informacja z Australian Open

Iga Świątek powalczy podczas tegorocznego Australian Open o to, by poprawić swoje najlepsze dotychczasowe osiągnięcie na turnieju w Melbourne. Przed trzema laty dotarła do półfinału imprezy, gdzie przegrała z Danielle Collins. Późniejsze starty w stolicy stanu Wiktoria nie były już tak udane dla raszynianki. W 2023 roku podczas spotkania czwartej rundy zatrzymała ją Jelena Rybakina, a w 2024 - odpadła jeszcze wcześniej, bowiem na etapie trzeciej fazy, sensacyjnie przegrywając z Lindą Noskovą.

