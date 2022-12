Organizatorzy nie trafili w gust Igi Świątek

Turniej zakończył się w Wigilię. Sportowo Polka może zaliczyć go do udanych. Wygrała trzy mecze fazy grupowej. Pokonała: Francuzkę Caroline Garcię oraz Anastsiją Pawłuczenkową i Arynę Sabalenkę. W finale przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Dla Świątek był to etap przygotowań do nowego sezonu.