Organizacyjny skandal na WTA Finals. Co z meczem Igi Świątek?

Narzekania na organizację WTA Finals w Cancun zaczęły się jeszcze przed turniejem, kiedy trwał wyścig z czasem, by w ogóle przygotować kort dla tenisistek. Niby się udało, ale problemy zaczęły się piętrzyć, aż doszło do organizacyjnego skandalu, bo tak należy nazwać to, co działo się podczas meczu Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną, ostatecznie przerwanego. Organizatorzy musieli przemeblować kalendarz. Co zatem z meczem Igi Świątek?