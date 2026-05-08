"One to widzą". To dlatego Świątek ma takie problemy z wygrywaniem

Iga Świątek po zmianie trenera (Wima Fissette zastąpił Francisco Roig) zagrała w dwóch turniejach. W Stuttgarcie odpadła w drugiej rundzie, sytuacja powtórzyła się w Rzymie. Tam Polska skreczowała z powodu zatrucia wirusem i fatalnego samopoczucia. Dlatego turniej WTA w Rzymie jest ostatnią szansą, żeby pokazać się z innej, lepszej strony przed French Open.

Dawid Olejniczak ocenia szanse Świątek na przełamanie

- Rzym to jeden z jej ulubionych turiejów. Wygrała go trzy razy, więc szanse na przełamanie są - mówi nam ekspert Polsat Sport Dawid Olejniczak niejako na przekór wszystkim tym, którzy utyskują na trudną drabinkę Świątek. - A dla mnie to wróżenie z fusów. McNally, z który Iga zagra w piątek, jest z tych, co grają szybko. Jak trafi na swój dzień, to będzie groźna. Navarro, która kiedyś była w TOP10, ale przede wszystkim Osaka też mogą być bardzo groźne. Prawda jest jednak taka, że na papierze Iga nie powinna się nikogo bać, bo sama jest świetną zawodniczką.

To wszystko prawda. Kłopot ze Świątek polega na tym, że od jakiegoś czasu jest w dołku, z którego właśnie próbuje wyjść z pomocą nowego trenera. - Dlatego te ostatnie występy Igi są taką niewiadomą. Jednego dnia potrafi zagrać znakomicie, następnego gorzej. Powiem jednak szczerze, że męczy mnie już to gadanie, czy i kiedy Świątek wróci do poziomu, gdy była jedynką i czy trener Roig znajdzie czarodziejską różdżkę. Poczekajmy. Odzyskiwanie pewności siebie, to proces - zauważa Olejniczak.

Jaką Igę Świątek zobaczymy w Rzymie? Wersja turbo mile widziana

W tym samym procesie jest też Hubert Hurkacz, który szybko, po jednym meczu, odpadł z turnieju ATP w Rzymie, choć jeszcze 3 maja grał w finale Sardegna Open. Do tamtego, słabiej obsadzonego turnieju zgłosił się, żeby móc zagrać więcej meczów i złapać pewność siebie. - I teraz nie wiemy, czy tę pewność siebie złapał. A może złapał, ale zmęczył się na tyle, że w meczu 1/64 w Rzymie zabrakło mu sił. To tylko upewnia mnie w przekonaniu, że tenis jest specyficzny, że tu dwa dodać dwa nie zawsze daje cztery. No i nie wiadomo, kiedy to całe łapanie pewności siebie przerodzi się już w takie normalne granie. Dlatego męczą mnie pytania o Igę, bo na tym etapie trudno wyrokować, czy w Rzymie zobaczymy jej wersję turbo, czy też słabszą 1.0 - dywaguje nasz rozmówca.

Przestały się bać Świątek. To największy problem

- Kiedy Iga była na szczycie, to one wszystkie się jej bały. Teraz tego nie ma - zwraca uwagę Olejniczak. - Nie ma tego strachu, bo jedna, druga z nią wygrały i one wszystkie to widzą. Widzą, że Iga to nie jest nadczłowiek, że można ją pokonać. Bądźmy jednak dobrej myśli, bo mecz z Andriejewą w Stuttgarcie był niezły, a z Madrytu trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski. Iga w wersji turbo może wygrać z McNally, Navarro i Osaką bez straty seta. Nie wiemy jednak, czy to już jest ten moment.

Jedno jest pewne - Iga Świątek potrzebuje w Rzymie jakiegoś impulsu i przynajmniej trzech dobrych spotkań na rozkręcenie się. Tylko wtedy wróci pewność siebie i będziemy mogli czekać na Roland Garros z ogromnym optymizmem.

Drabinka Igi Świątek w WTA 1000 w Rzymie

1. runda: wolny los

2. runda: Catherine McNally

3. runda: Emma Navarro/Elisabetta Cocciaretto

4. runda: Naomi Osaka/Diana Sznajder/Eva Lys/Talia Gibson/Martina Trevisan/Katie Boulter

ćwierćfinał: Karolina Muchova/Jessica Pegula/Leylah Fernandez/Ludmiła Samsonowa/Ann Li

półfinał: Jelena Rybakina/Elina Switolina/Madison Keys/Hailey Baptiste/Victoria Mboko/Jekaterina Aleksandrowa/Marta Kostiuk/Xinyu Wang

finał: Aryna Sabalenka/Clara Tauson/Linda Noskova/ Belinda Bencic/Amanda Anisimova/Coco Gauff/Emma Raducanu/Jasmine Paolini/Mirra Andriejewa

