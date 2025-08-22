One pogodzą Świątek i Sabalenkę. Wyrok wydany, kluczowy półfinał US Open

Iga Świątek od kilku dni przebywa w Nowym Jorku. Polka po zwycięstwie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati wsiadła błyskawicznie w samolot, aby zdążyć na turniej miksta na US Open. Ten rozegrany został we wtorek i środę. Świątek wspólnie z Casperem Ruudem dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość duetu Sara Errani - Andrea Vavassori. Świątek dzięki zwycięstwu w Cincinnati jest rozstawiona w US Open z numerem "2". Zdaniem ekspertów jest jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa. - Trzeba zacząć mówić o niej jako o faworytce US Open - mówiła tuż po finale w Cincinnati Lindsay Davenport. Podobnego zdania jest 18-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema w singlu, Martina Navratilova. - Iga w turnieju kobiet jest dla mnie faworytką, mimo że nie miała najlepszego lata. Zwycięstwo w Wimbledonie i sposób, w jaki zachowywała się przez cały turniej, oznaczają, że stara Iga wróciła - przyznała Navratilova, cytowana przez tennis365.com.

W czwartek Polka poznała turniejową drabinkę. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie US Open zmierzy się z Emilianą Arango (81 WTA). W potencjalnym ćwierćfinale na Polkę czekać mogą Amanda Anisimova lub Elina Switolina. W półfinale zaś może zmierzyć się z Coco Gauff, Madison Keys czy Naomi Osaką. W drugiej części drabinki znajdują się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula czy Mirra Andriejewa.

Świątek wygra US Open? Kluczowy może być półfinał

Eksperci z portalu puntodebreak.com przeanalizowali szanse zawodniczek na końcowy triumf i mają wiele ciekawych wniosków. Tym bardziej że jeszcze niedawno wydawało się, że Sabalenka będzie murowaną kandydatką do zwycięstwa w Nowym Jorku. - To, co miało być łatwą drogą do obrony tytułu przez Arynę Sabalenkę, stało się bardzo zaciętą walką, w której wezmą również udział Coco Gauff oraz Iga Świątek, która wygrała Wimbledon i powróciła na drugie miejsce w rankingu WTA po zwycięstwie w Cincinnati - czytamy.

Dziennikarze podkreślają, że ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku powinien rozstrzygnąć pomiędzy wyżej wymienioną trójką, choć zostawiają otwartą furtkę do niespodzianki.

Nie można wykluczyć niespodzianek, takich jak zeszłoroczna finalistka Jessica Pegula, Mirra Andriejewa czy Madison Keys. Na zawsze głośnym Flushing Meadows spodziewane są dwa tygodnie emocji, niespodzianek i okazjonalnych rozczarowań

Osobne akapity poświęcono najwyżej rozstawionym tenisistkom. W rozważaniach uznano, że dla Świątek najważniejszy będzie półfinał. - Prawdziwa walka czeka ją w półfinale, w którym zmierzy się z Keys, Gauff lub Osaką - zaznaczono.

Zdecydowanie trudniejszą drabinkę - zdaniem ekspertów z portalu - ma Sabalenka. - Everest rozpocznie się dla niej hipotetycznym ćwierćfinałem z Rybakiną, Paolini lub Raducanu. To będzie niewątpliwie bardzo wymagająca runda dla niej - oceniono.

Jak będzie w rzeczywistości? Turniej US Open rozpocznie się w niedzielę (24 sierpnia). Relacje tekstowe z meczów Igi Świątek będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

