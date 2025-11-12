"Ona mogła uciec z domu". Mama Igi Świątek szczerze o trudnej przeszłości

Iga Świątek to dzisiaj najbardziej rozpoznawalna polska sportsmenka. Gwiazda światowego tenisa. Sześciokrotna triumfatorka singlowych turniejów wielkoszlemowych.

Dekadę temu o takiej pozycji mogła tylko pomarzyć. Była jedną z tysięcy nastoletnich dziewcząt, które marzyły o sukcesach na korcie. Codzienna ciężka praca, nawet w połączeniu z niebagatelnym talentem, niczego nie gwarantowała.

Mama Igi Świątek o zagrożenia, jakie generuje zawodowy tenis. "Sport jest gorszy niż hazard"

Tamte czasy z dużą dozą szczerości wspominała swego czasu Dorota Świątek, mama obecnej wiceliderki światowego rankingu.

- Nie ukrywam, że przez cały okres rozwoju córki, tego juniorskiego, bałam się dwóch rzeczy - wyznała pani Dorota w podcaście Tygodnika Angora. - Bałam się utraty zdrowia, jakiejś poważnej kontuzji. Wiadomo, że zdrowie jest największą walutą istotną dla sportowca. A druga rzecz - bałam się struktur ITF-owskich i WTA. Bałam się, czy Idze starczy zdrowia i sił do tego, żeby się po prostu przebić, mając świadomość, że nie ma żadnego handicupu związanego z narodowością, z obywatelstwem.

Już wiemy, że te obawy nie znalazły odbicia w realiach. Iga ma za sobą kilka mniej lub bardziej dolegliwych kontuzji, ale dzisiaj tryska zdrowiem. Na przeszkodzie do realizacji celów nie stanęły jej również względy pozasportowe.

Można jednak zrozumieć, że matczyne obawy nie pozwalały podejść do tenisa z pełną ufnością. - Sport jest gorszy niż hazard - uważa pani Dorota. - Bo tam się traci pieniądze, a pieniądz rzecz nabyta. Dzisiaj nie mam, jutro mogę je zarobić, jutro mogę je stracić. Natomiast zmiany zdrowotne w organizmie dziecka rosnącego to już są straty niepowetowane. Tego nie można zastąpić niczym.

Karierę Igi pilotował przede wszystkim tata, Tomasz Świątek, były wioślarz i olimpijczyk z Seulu. To on dbał o dyscyplinę i bardzo poważne traktowanie przygody z tenisem. Wykształcił w córce poczucie niezłomności i determinację w dążeniu do celu.

Mama podchodziła do sportowych obowiązków córki z większym dystansem. Przekonująco tłumaczy, z czego to wynikało.

- Dzisiaj mamy trochę inne warunki brzegowe - przypomina. - Wtedy było mnóstwo niewiadomych. Niewiadome były struktury. Nie wiadomo było, czy jej się to nie znudzi pewnego dnia. Ona mogła uciec z domu na przykład. Są nastolatki, którym odbija w pewnym momencie i uciekają. Albo mają powód do tego. Nie zmusi pan dzieciaka do tego, że ma dalej to robić.

- W sytuacji, kiedy jest się odpowiedzialnym za przyszłość swojego dziecka, przychodzi do głowy tysiące myśli na różnych etapach i w różnych okolicznościach - dodaje pani Dorota.

Przełom nastąpił w 2018 roku. Świątek wygrała najpierw juniorski Wimbledon, a potem sięgnęła po tytuł młodzieżowej mistrzyni olimpijskiej w grze deblowej. To był zwiastun wielkiej kariery, która cały czas znajduje się w fazie rozkwitu.

