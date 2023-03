Iga Świątek od wielu tygodni nieprzerwanie króluje w rankingu WTA, i to z solidną przewagą nad drugą w zestawieniu Aryną Sabalenką. Mimo to Białorusinka nie składa broni. Chciałaby sprawić niespodziankę i "zdetronizować" Polkę . "To będzie naprawdę bardzo trudne i właśnie dlatego chciałabym to osiągnąć, ponieważ wygląda to na zadanie niemożliwe do zrealizowania, lecz chcę sprawić, by stało się wykonalne. Czy to 'pewność siebie'? Nie lubię tego słowa. Czuję więcej wiary w siebie niż pewności siebie - oceniła w rozmowie z organizatorem turnieju WTA w Indian Wells.