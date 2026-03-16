Ojcu Świątek puściły nerwy. Jest gorąco. Ujawniono treść rozmowy telefonicznej

Łukasz Żurek

Nie milkną echa porywczej reakcji Tomasza Świątka na słowa krytyki dotyczące relacji między Igą Świątek a jej psycholożką Darią Abramowicz. Ojciec naszej najlepszej tenisistki zaatakował bezpardonowo tenisowego eksperta Lecha Sidora oraz Artura Szostaczko, pierwszego trenera Raszynianki. Teraz ten drugi ujawnia treść rozmowy telefonicznej sprzed lat, która mogła mieć newralgiczny wpływ na rozwój kariery sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema.

Tenisistka podczas wywiadu po meczu turnieju WTA, logo sponsora w tle, obok mężczyzna zasłania twarz dłonią.
Tomasz Świątek zareagował gwałtownie na krytyczne słowa dotyczące kariery jego córki. Sprawa odbiła się w środowisku głośnym echem

Tomasz Świątek w ostatnich latach dał się poznać jako postać niezwykle taktowna, o wysokiej kulturze osobistej, z nienagannymi manierami w przestrzeni publicznej. Na salonach budził sympatię i uznanie. Właśnie dlatego postronni obserwatorzy z nieskrywanym zdumieniem odebrali jego dosadny wpis na Facebooku, który w środowisku tenisowym odbił się szerokim echem.

"Co żeście obaj osiągnęli, prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G….. wiesz jeden z drugim w nogach śpisz" - to pełna treść posta skierowanego do Lecha Sidora i Artura Szostaczki.

Gwałtowana reakcja ojca Igi była pokłosiem krytycznych uwag Sidora i Szostaczki, jakie padły w audycji "Trzeci serwis". Panowie wymienili się opiniami na temat roli Darii Abramowicz w sztabie najlepszej polskiej tenisistki. Skomentowali także niestandardowe relacje między psycholożką a zawodniczką.

W ich dialogu nie padły określenia, które mogłyby zostać odebrane za niestosowne lub nieżyczliwe. Najwyraźniej inaczej zinterpretował je jednak Tomasz Świątek.

- Zostaliśmy zbiczowani przez ojca Igi Tomasza, który chyba nie zrozumiał naszego przekazu - mówi w rozmowie z Polska Press trener Szostaczko. - Jestem dyplomowanym i wykształconym trenerem. W Niemczech w ciągu kilku lat zdobyłem wszystkie stosowne uprawnienia, które każdy trener tenisa powinien zrobić. Sam też grałem w tenisa. Pan Tomasz nas obraził. Nie zrozumiałem za bardzo jego wypowiedzi, czy chodziło o to że jesteśmy psami, które nic nie potrafią?

    - Myślę, że Tomasz jest świadomy tego, że zachował się źle i poniżej pasa. Każdy musi się zastanowić, jak wypowiada się publicznie i myślę, że też publicznie powinien nas za te słowa przeprosić - dodaje Szostaczko.

    W trakcie wywiadu szkoleniowiec pozwolił sobie na krótką retrospekcję. Opowiada o czasach, gdy Iga miała około siedmiu lat. Trenowała pod jego opieką na kortach Warszawianki.

    - Tomasz zadzwonił do mnie i powiedział, że ich nie stać dalej na zajęcia, a miałem też pod opieką siostrę Igi, Agatę. Tomasz chyba zapomniał, że ten dziś zły trener, czyli ja, po tamtej rozmowie załatwił w dwie godziny sponsora na kilka lat i że Iga oraz Agata trenowały ze mną przez kolejne trzy lata - ujawnia Szostaczko.

    - Gdy się rozstaliśmy, mieli tego sponsora jeszcze przez około rok, gdy już przenieśli się na Merę - kontynuuje. - A potem była Legia, ale tę dalszą historię chyba wszyscy znają. Więc tak naprawdę, nie wiem czy dziś byłby w ogóle temat Igi Świątek i jak dalej to wszystko by się potoczyło, bo Iga w ogóle w tenisa mogła dalej nie grać.

