Ojcu Świątek puściły nerwy. Jest gorąco. Ujawniono treść rozmowy telefonicznej

Tomasz Świątek w ostatnich latach dał się poznać jako postać niezwykle taktowna, o wysokiej kulturze osobistej, z nienagannymi manierami w przestrzeni publicznej. Na salonach budził sympatię i uznanie. Właśnie dlatego postronni obserwatorzy z nieskrywanym zdumieniem odebrali jego dosadny wpis na Facebooku, który w środowisku tenisowym odbił się szerokim echem.

"Co żeście obaj osiągnęli, prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G….. wiesz jeden z drugim w nogach śpisz" - to pełna treść posta skierowanego do Lecha Sidora i Artura Szostaczki.

Pierwszy trener Igi Świątek stawia sprawę jasno: "Publicznie powinien nas za te słowa przeprosić"

Gwałtowana reakcja ojca Igi była pokłosiem krytycznych uwag Sidora i Szostaczki, jakie padły w audycji "Trzeci serwis". Panowie wymienili się opiniami na temat roli Darii Abramowicz w sztabie najlepszej polskiej tenisistki. Skomentowali także niestandardowe relacje między psycholożką a zawodniczką.

W ich dialogu nie padły określenia, które mogłyby zostać odebrane za niestosowne lub nieżyczliwe. Najwyraźniej inaczej zinterpretował je jednak Tomasz Świątek.

- Zostaliśmy zbiczowani przez ojca Igi Tomasza, który chyba nie zrozumiał naszego przekazu - mówi w rozmowie z Polska Press trener Szostaczko. - Jestem dyplomowanym i wykształconym trenerem. W Niemczech w ciągu kilku lat zdobyłem wszystkie stosowne uprawnienia, które każdy trener tenisa powinien zrobić. Sam też grałem w tenisa. Pan Tomasz nas obraził. Nie zrozumiałem za bardzo jego wypowiedzi, czy chodziło o to że jesteśmy psami, które nic nie potrafią?

- Myślę, że Tomasz jest świadomy tego, że zachował się źle i poniżej pasa. Każdy musi się zastanowić, jak wypowiada się publicznie i myślę, że też publicznie powinien nas za te słowa przeprosić - dodaje Szostaczko.

W trakcie wywiadu szkoleniowiec pozwolił sobie na krótką retrospekcję. Opowiada o czasach, gdy Iga miała około siedmiu lat. Trenowała pod jego opieką na kortach Warszawianki.

- Tomasz zadzwonił do mnie i powiedział, że ich nie stać dalej na zajęcia, a miałem też pod opieką siostrę Igi, Agatę. Tomasz chyba zapomniał, że ten dziś zły trener, czyli ja, po tamtej rozmowie załatwił w dwie godziny sponsora na kilka lat i że Iga oraz Agata trenowały ze mną przez kolejne trzy lata - ujawnia Szostaczko.

- Gdy się rozstaliśmy, mieli tego sponsora jeszcze przez około rok, gdy już przenieśli się na Merę - kontynuuje. - A potem była Legia, ale tę dalszą historię chyba wszyscy znają. Więc tak naprawdę, nie wiem czy dziś byłby w ogóle temat Igi Świątek i jak dalej to wszystko by się potoczyło, bo Iga w ogóle w tenisa mogła dalej nie grać.

Tomasz Świątek w towarzystwie Darii Abramowicz Tomasz Jastrzebowski East News

Tomasz Świątek Artur Widak AFP

Iga Świątek Rex Features/East News via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

