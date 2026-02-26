Ojciec Świątek nie wytrzymał. Puściły hamulce ws. Abramowicz. "Nie pomógł"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Nie milkną echa ostatniej wypowiedzi Tomasza Świątka. Ojciec naszej wiceliderki rankingu WTA Igi Świątek w ostrych słowach skomentował wypowiedzi dotyczące współpracy jego córki z Darią Abramowicz, które padły podczas rozmowy Lecha Sidora i Artura Szostaczko. Teraz głos w tej sprawie zabrał Dawid Celt. - Samej Idze ten komentarz specjalnie nie pomógł. Myślę, że osoby z PR-u, z otoczenia Igi nie były szczęśliwe z tego, co się wydarzyło - powiedział w "Misji Sport".

Młoda kobieta w sportowym stroju w jasnym oświetleniu oraz starszy mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i czarnej koszulce na tle rozmytego otoczenia.
Na zdjęciu Iga Świątek oraz jej ojciec - Tomasz ŚwiątekYouTube @WTA / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter

W ostatnim czasie Tomasz Świątek - ojciec Igi Świątek - wywołał spore zamieszanie. A wszystko ze względu na komentarz, który zamieścił w mediach społecznościowych. - "Co żeście obaj osiągnęli, prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G….. wiesz jeden z drugim w nogach śpisz - napisał.

Zobacz również:

Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTA
Iga Świątek

Zażądał dożywotniej kary dla Świątek. Nie odpuszcza. Polka na celowniku

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Była to reakcja na słowa, jakie padły w rozmowie pierwszego trenera wiceliderki rankingu WTA Artura Szostaczko z Lechem Sidorem na kanale "Trzeci Serwis". A dotyczyły one współpracy i relacji na linii Iga Świątek - Daria Abramowicz.

    - Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. I na wspólne wakacje są wyjazdy i na mecze, dlatego wiesz... ale, zawszę mówię ale. Jeśli Idze to pasuje, to ja jej nie będę tego odradzał. Dlatego ludzie muszą zrozumieć. Ja mogę powiedzieć swoje zdanie, albo trochę być zdziwionym. Ale jeżeli zawodniczce drugiej, a wcześniej pierwszej na świecie - ma wygranych sześć Wielkich Szlemów... to co my możemy jej zaproponować czy doradzić? - powiedział pierwszy z wymienionych.

    - Po Australian Open i Dosze nie widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów - dodał Lech Sidor.

    Ta wymiana zdań nie zakończyła definitywnie całego tematu. Jego echa wciąż bowiem wybrzmiewają. A teraz swoim komentarzem całą sprawę okrasił Dawid Celt, który był gościem "Misji Sport" na kanale "Przeglądu Sportowego".

    Iga Świątek pod presją, możliwa wielka zmiana. I to tuż po Indian Wells

    Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
    Iga Świątek AFP

    Burza po słowach ojca Igi Świątek. Dawid Celt komentuje

    Jak przyznał doświadczony trener, a prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej, słowa Tomasza Świątek mogły nie przypaść do gustu sportowemu - i nie tylko - otoczeniu jego córki, choć sam jest w stanie wczuć się w jego sytuację.

    - Samej Idze ten komentarz specjalnie nie pomógł. Myślę, że osoby z PR-u, z otoczenia Igi nie były szczęśliwe z tego, co się wydarzyło. Natomiast druga strona medalu - tata, emocje. Ja to doskonale rozumiem. Pamiętam, co się działo też kilkanaście lat temu. Pamięta różne reakcje taty Agnieszki, który też był dosyć wyrywnym człowiekiem. Zanim pomyślał, to coś powiedział. Więc z tej strony rozumiem. Ojciec, któremu może jakieś rzeczy się nagromadziły, nawarstwiły. Coś mu się tam nie spodobało w tej wypowiedzi i po prostu wypalił. Emocje. Życie - powiedział Dawid Celt.

    Podkreślił także, że wszelka krytyka - także pod adresem Igi Świątek, jest ważna, a może i potrzebna. Kluczowe jest jednak to, kto i w jaki sposób ją wygłasza.

    - Ja tego materiału nie słuchałem, więc nie odpowiem do końca na jego bazie. Natomiast zawsze powtarzam, że krytyka jest jak najbardziej normalną rzeczą. Jesteś osobą publiczną i musisz się z tą krytyką liczyć. (...) Ja staram się krytykować. Tylko dbam o formę i to jest dla mnie w tym wszystkim najistotniejsze. Dbać o formę. U nas niestety w wielu przypadkach jest taka mentalność, że tym którym się lepiej układa, tym którym się wiedzie, którym się udało, trzeba przyładować, a później udajemy, że im dobrze życzymy, bardzo ich lubimy i im kibicujemy. To jest obłuda level hard. Krytykować jak najbardziej można i trzeba. Tylko chodzi o konstruktywną krytykę, chodzi o to, żeby zadbać o formę. I istotne jest w tym wszystkim to, kto to robi - orzekł.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu Aryna Sabalenka, Craig Tiley oraz Iga Świątek
    Iga Świątek

    A jednak to nie plotki. Jest decyzja: Zmiana kontynentu. Świątek już wie

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Młoda kobieta z krótkimi, falowanymi włosami, ubrana w jasny garnitur i niebieską koszulę, patrzy w bok z delikatnym uśmiechem. W tle znajduje się niebieski, abstrakcyjny wzór.
    Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East NewsEast News
    Sportowczyni w białej koszulce trzymająca rakietę tenisową podczas meczu oraz mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych z ręką przy twarzy, obserwujący wydarzenie z trybun.
    Iga Świątek wiele zawdzięcza swojemu ojcuSARAH STIER/Getty AFP/East News, Aleksandra SzmigielReporter
    Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
    Iga Świątek AFP
    Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja