Ojciec Świątek nie wytrzymał. Puściły hamulce ws. Abramowicz. "Nie pomógł"

W ostatnim czasie Tomasz Świątek - ojciec Igi Świątek - wywołał spore zamieszanie. A wszystko ze względu na komentarz, który zamieścił w mediach społecznościowych. - "Co żeście obaj osiągnęli, prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G….. wiesz jeden z drugim w nogach śpisz - napisał.

Była to reakcja na słowa, jakie padły w rozmowie pierwszego trenera wiceliderki rankingu WTA Artura Szostaczko z Lechem Sidorem na kanale "Trzeci Serwis". A dotyczyły one współpracy i relacji na linii Iga Świątek - Daria Abramowicz.

- Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. I na wspólne wakacje są wyjazdy i na mecze, dlatego wiesz... ale, zawszę mówię ale. Jeśli Idze to pasuje, to ja jej nie będę tego odradzał. Dlatego ludzie muszą zrozumieć. Ja mogę powiedzieć swoje zdanie, albo trochę być zdziwionym. Ale jeżeli zawodniczce drugiej, a wcześniej pierwszej na świecie - ma wygranych sześć Wielkich Szlemów... to co my możemy jej zaproponować czy doradzić? - powiedział pierwszy z wymienionych.

- Po Australian Open i Dosze nie widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów - dodał Lech Sidor.

Ta wymiana zdań nie zakończyła definitywnie całego tematu. Jego echa wciąż bowiem wybrzmiewają. A teraz swoim komentarzem całą sprawę okrasił Dawid Celt, który był gościem "Misji Sport" na kanale "Przeglądu Sportowego".

Burza po słowach ojca Igi Świątek. Dawid Celt komentuje

Jak przyznał doświadczony trener, a prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej, słowa Tomasza Świątek mogły nie przypaść do gustu sportowemu - i nie tylko - otoczeniu jego córki, choć sam jest w stanie wczuć się w jego sytuację.

- Samej Idze ten komentarz specjalnie nie pomógł. Myślę, że osoby z PR-u, z otoczenia Igi nie były szczęśliwe z tego, co się wydarzyło. Natomiast druga strona medalu - tata, emocje. Ja to doskonale rozumiem. Pamiętam, co się działo też kilkanaście lat temu. Pamięta różne reakcje taty Agnieszki, który też był dosyć wyrywnym człowiekiem. Zanim pomyślał, to coś powiedział. Więc z tej strony rozumiem. Ojciec, któremu może jakieś rzeczy się nagromadziły, nawarstwiły. Coś mu się tam nie spodobało w tej wypowiedzi i po prostu wypalił. Emocje. Życie - powiedział Dawid Celt.

Podkreślił także, że wszelka krytyka - także pod adresem Igi Świątek, jest ważna, a może i potrzebna. Kluczowe jest jednak to, kto i w jaki sposób ją wygłasza.

- Ja tego materiału nie słuchałem, więc nie odpowiem do końca na jego bazie. Natomiast zawsze powtarzam, że krytyka jest jak najbardziej normalną rzeczą. Jesteś osobą publiczną i musisz się z tą krytyką liczyć. (...) Ja staram się krytykować. Tylko dbam o formę i to jest dla mnie w tym wszystkim najistotniejsze. Dbać o formę. U nas niestety w wielu przypadkach jest taka mentalność, że tym którym się lepiej układa, tym którym się wiedzie, którym się udało, trzeba przyładować, a później udajemy, że im dobrze życzymy, bardzo ich lubimy i im kibicujemy. To jest obłuda level hard. Krytykować jak najbardziej można i trzeba. Tylko chodzi o konstruktywną krytykę, chodzi o to, żeby zadbać o formę. I istotne jest w tym wszystkim to, kto to robi - orzekł.

