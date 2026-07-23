Iga Świątek pierwszej połowy tego roku nie będzie wspominać dobrze - Polka przez ostatnie miesiące ani razu nie zdołała dotrzeć do finału podczas międzynarodowych imprez. Podczas tegorocznej edycji Wimbledonu 24-latka bronić miała wywalczonego przed rokiem tytułu, ostatecznie jednak została wyeliminowana w trzeciej rundzie przez Alexandrę Ealę. Porażka ta kosztowała Raszyniankę nie tylko kolejne wielkoszlemowe trofeum, ale również pozycję w rankingu. Obecnie bowiem była liderka zestawienia najlepszych tenisistek jest ósmą rakietą świata.

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Piotr Woźniacki oferuje pomoc Idze Świątek. "Ma mój numer"

Wobec sytuacji zawodniczki, która niegdyś dominowała na kortach, obojętnie nie potrafił przejść Piotr Woźniacki. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty ojciec wybitnej tenisistki Karoliny Woźniackiej wskazał, jaki jest największy obecnie problem Raszynianki.

"Jak patrzę na Igę z daleka, to jej głównym problemem jest to, że za bardzo chce. Za bardzo patrzy na to, żeby nie stracić swojej pozycji w rankingu, która naprawdę nie ma aż tak wielkiego znaczenia. To może jej trochę szkodzić, nawet paraliżować. Warto, żeby uświadomiła sobie, że większość zawodniczek chciałaby być na jej miejscu. Świątek nakłada na siebie zbyt wielką presję. To widać, jak wchodzi na kort, jak zachowuje się w trakcie i po meczu. Po latach pracy z Karoliną łatwo mi to zauważyć. Nie chodzi o to, żeby powiedziała sobie, że jej nie zależy, ale warto, żeby nabrała do tenisa choć trochę dystansu" - przyznał.

Piotr Woźniacki w dużym stopniu przyczynił się do sukcesów swojej córki, braku doświadczenia nie można mu więc zarzucić. Teraz zaproponował pomoc także sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. "Iga zna mój numer. I nie mówię tego, żeby się przechwalać czy wymądrzać, ale jako życzliwa osoba może mógłbym dać jakąś inną perspektywę. Jako ojciec Karoliny doskonale znam środowisko, w którym jest dużo zazdrości, niechęci, hejtu" - ogłosił.

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Iga Świątek znajduje się obecnie poza podium rankingów WTA oraz WTA Race WILLIAM WEST / AFP AFP

Iga Świątek Tomasz Jastrzębowski/Reporter East News

Iga Świątek CHRISTOPHE ENA East News





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