Australian Open. Ojciec liderki rankingu WTA Igi Świątek: "Nie stała się żadna tragedia"

"Czy byłem jedną z pierwszych osób, które kontaktowały się z nią po porażce? Zdziwię was, ale nie . To był środek nocy. Napisałem do niej wiadomość chwilę po zakończeniu meczu, ale widziałem, że jej nie odczytała . Nie naciskałem. Wtedy dominują przeżycia wewnętrzne. Nie jest to najlepszy moment, by roztrząsać wszystko na gorąco. (...). Poza tym nie stała się żadna tragedia " - przyznał Tomasz Światek.

" Kilka lat temu bralibyśmy taki wynik Polki w ciemno . Nie byłoby dyskusji. Media i dziennikarze bardzo podnoszą poprzeczkę. Balonik jest mocno nadmuchany. Wynik Magdy Linette w półfinale jest odbierany jako sukces, a wpadka Igi jako porażka . Rozpędziliśmy się. Każdy by chciał, żeby Świątek wygrywała regularnie wszystko, ale żartobliwie mówiąc, mogłoby to być nudne " - dodał ojciec Igi Świątek.