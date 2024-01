Odpowiedź naszej gwiazdy była kapitana, już po zaledwie ośmiu tygodniach wróciła na miejsce zarezerwowane dla zawodniczki o jej klasie - nie tylko tej stricte sportowej, związanej z umiejętnościami tenisowymi, ale także świetnym radzeniem sobie z presją oraz umiejętnością wychodzenia z niełatwych sytuacji. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z zawodniczką kompletną.

Klątwa chorążego zagrożeniem dla Igi Świątek? "Ja bym się na to nie zdecydował"

Igrzyska wiążą się z olbrzymią presją, gigantycznymi oczekiwaniami , a każde potknięcie powoduje, że na kolejną szansę do rehabilitacji potrzeba czekać kilka lat (tradycyjnie cztery, lecz pandemia koronawirusa zaburzyła tę rutynę). Specyfika olimpiady to także wioska olimpijska , gdzie obecność licznych gwiazd nie na każdego wpływa optymalnie, a także uroczyste wydarzenia, takie jak ceremonia otwarcia widowiska , podczas której defiluje każda z reprezentacji prowadzona przez chorążego.

Sama uroczystość odbędzie się dla Igi w szczególnym dniu, bo właśnie 26 lipca urodziny obchodzi jej tata, Tomasz Świątek . Przy okazji, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", rodzic gwiazdy sięgnął pamięcią do przykrego dla córki wydarzenia z Tokio, które także miało miejsce 26 lipca, a tym samym wyjawił, co wywołało tak emocjonalną reakcję w Japonii .

Tomasz Świątek przestrzega ws. córki: Uparliśmy się z kolegami z osady, aby...

A propos otwarcia, w rozmowie pojawił się także temat chorążego, który w naszym sporcie niestety najczęściej od razu kojarzy się z klątwą. Nawet wybitni sportowcy, gdy chwytali na flagę, później najczęściej nie byli w stanie osiągnąć sukcesu, do jakiego byli przymierzani. W tej sprawie, w kontekście córki, Tomasz Świątek prezentuje jednoznaczną opinię zapytany, co się zdarzy, jeśli Iga zostanie wybrana na chorążego naszej reprezentacji i poproszona o to, by niosła biało-czerwoną flagę.