Ojciec Igi Świątek ujawnia. Wprost o trudnych chwilach swojej córki. "To boli jako rodzica"

Już dziś Iga Świątek rozegra swój drugi mecz podczas tegorocznego US Open, mierząc się z japońską tenisistką - Eną Shibaharą. Tymczasem jej ojciec Tomasz Świątek udzielił wywiadu portalowi "WP Sportowe Fakty". Wyjawił w nim między innymi, jak przeżywa trudne chwile, gdy jego córka ma problemy na korcie. - To boli mnie jako rodzica, ale nauczyliśmy się, że przegrane to część sportu - przyznał.