Tomasz Świątek: Iga nigdy nie kalkuluje

Nowy rok startów podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego rozpoczęła w znakomitym stylu, co obecnie udowadnia w tenisowym turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. W poniedziałek, w meczu na szczycie, Świątek wygrała z Belindą Bencic 6:3, 7:6 (7-3). Rywalizacja na Antypodach ma przygotować naszą zawodniczkę do udanego marszu po następny wielkoszlemowy skalp, ale pierwszy na kortach Melbourne Park w Melbourne.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" ojciec zawodniczki, Tomasz Świątek, jest ostrożny przed ferowaniem szans na końcowy triumf córki w Australii, ale przypomina to, co stało się podczas ubiegłorocznego US Open, gdzie na kortach Flushing Meadows Polka niespodziewanie wygrała. - Sukces w Nowym Jorku był na pewno bardzo cenny, bo został uzyskany na teoretycznie znacznie trudniejszym terenie - mówi Tomasz Świątek, by w kontekście rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa pozwolić sobie na bardzo prawdziwe stwierdzenie.