Iga Świątek ma za sobą intensywne tygodnie. Liderka rankingu WTA po rozgrywkach w Motrealu przystąpiła do kolejnego turnieju. W Cincinnati doszła aż do półfinału imprezy. Tam jej pogromczynią była Coco Gauff. Po przegranym spotkaniu nasza gwiazda przyznała, że jest już zmęczona startami i że jej "zbiornik paliwa jest już prawie pusty". Przed rozpoczęciem wielkoszlemowego US Open głos w spawie 22-latki zabrał jej ojciec, który dodatkowo ocenił rywalizację Aryny Sabalenki z jego córką.