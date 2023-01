Ojciec Igi Świątek bez ogródek. Taka jest prawda o stanie jego córki

Iga Świątek bardzo przeżyła porażkę w meczu z Jessiką Pegulą w rozgrywkach United Cup w Stanach Zjednoczonych. Zaraz po spotkaniu pogratulowała przeciwniczce, a następnie usiadła na ławce i nakryła głowę ręcznikiem. Nie mogła powstrzymać łez . Pocieszała ją Agnieszka Radwańska, lecz minął dłuższy czas nim tenisistka doszła do siebie.

" Byłam smutna . Jednak to nie pierwszy raz, gdy płakałam po przegranym meczu. Nic specjalnego. Czułam się dzisiaj bezradna, ponieważ fizycznie i psychicznie nie byłam w stanie pokazać się z lepszej strony i rozwiązywać problemów. Zawsze jest ciężko, gdy przegrywasz, zwłaszcza gdy grasz dla drużyny i swojego kraju" - tłumaczyła później .

Tomasz Świątek o stanie córki: "Jest po prostu przeciążona i zmęczona"

Na pytanie o to, jak czuje się Iga, Tomasz Świątek odpowiedział zdecydowanie. "Ze zdrowiem jest w porządku. Natomiast jest przeciążona po prostu, i to dosyć mocno. Oraz zmęczona, bo wbrew pozorom przy tej małej ilości meczów, ale bycie cały czas na korcie, nie daje komfortu wypoczęcia. Mam nadzieję, że wystarczy parę dni, jakaś drobna rehabilitacja, i wszystko będzie ok" - wyjaśnił.