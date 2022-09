Iga Świątek przez US Open idzie jak burza. Polska tenisistka w pierwszej rundzie nowojorskiego turnieju pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-3, 6-0 . W kolejnym etapie zwycięsko wyszła także ze spotkania z Amerykanką Sloane Stephens , a na trybunach Arthur Ashe Stadium zasiadły tego dnia tysiące kibiców. Jak się okazało, fani musieli wydać niemałe pieniądze, by zobaczyć Igę Świątek w akcji.

Kibice wydają fortunę, by oglądać Świątek. Polka reaguje

Nawet 10 tys. złotych za bilet na czwartkowy mecz US Open z udziałem raszynianki. Tyle musieli wydać kibice, by na żywo obejrzeć grę najlepszej zawodniczki kobiecego tenisa. Najtańsze bilety kosztowały 250 dolarów, a więc ponad 1,1 tys. złotych, jednak widok na kort z tych miejsc był ograniczony. Ceny biletów nie odstraszyły jednak fanów tenisa. Z trybun Igę Świątek dopingowali nawet kibice z Polski. Co o atmosferze na Arthur Ashe Stadium sądzi 21-latka?

Szczerze mówiąc, nie zwracałam na to uwagi. Podczas gry odcinam się od atmosfery na trybunach. Gdybym zwracała na to uwagę, to nie świadczyłoby dobrze o mojej koncentracji. Jednak dobrze grało się z Amerykanką czując, że nie mam przeciwko sobie całej publiczności. Bardzo się cieszę, że było tu dużo Polaków. Zrównoważyli doping Amerykanów - przyznała.

Zmagania Polki na US Open oglądały także wielkie gwiazdy, w tym m.in. narciarka alpejska Lindsey Vonn , była tenisistka Caroline Wozniacki, a także aktorka Rebel Wilson.