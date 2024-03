Ogromna szansa dla Igi Świątek na rewanż. Znamy rywalkę Polki w trzeciej rundzie

Nad ranem czasu polskiego poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w trzeciej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Będzie nią Linda Noskova, która pokonała Camilę Giorgi 6:3, 7:5. Dojdzie zatem do kolejnego starcia Polki z Czeszką w tym sezonie. Pierwszy pojedynek odbył się podczas Australian Open i wówczas to młodsza zawodniczka okazała się lepsza. Teraz raszynianka będzie miała okazję do rewanżu. Mecz odbędzie się w niedzielę czasu lokalnego.