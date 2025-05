Ograła Świątek, a teraz takie słowa. Collins przemówiła po wygranej w Rzymie

"Świątek znów znalazła się w rozsypce, podobnie jak w pierwszym secie meczu z Keys czy przez całe spotkanie z Gauff. W piątym gemie raszynianka została przełamana do zera. Przy stanie 5:0 Collins serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie . Amerykanka nie wykorzystała swojej szansy na uzyskanie tzw. bajgla" - relacjonował Mateusz Stańczyk z Interii Sport. Ostatecznie Amerykanka zwyciężyła 6:1, 7:5 i awansowała do 1/8 finału Internazionali d’Italia

Collins zabrała głos po wygranej ze Świątek. Króciutko

Wiele razy grałam przeciwko Idze. Zazwyczaj to ona wygrywa. Czasami możesz być naprawdę bardzo blisko wygranej, grasz swój najlepszy tenis i przegrywasz, ale dzisiaj to nie był ten przypadek

Następnie Amerykanka opowiedziała, w jaki sposób tenis wpłynął na jej życie. - Tenis mocno mnie ukształtował. Jak wiemy, to drogi sport. Kiedy byłam dzieckiem, to często rodzice musieli pracować na dwa etaty, zostawać po godzinach, żeby mieć pieniądze, żebym trenowała, marzyła o profesjonalnej karierze. To bardzo wpłynęło na to, jakim jestem człowiekiem - dodała. W czwartej rundzie zawodów w stolicy Włoch 31-latka zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Elina Switolina - Hailey Baptiste.