Amanda Anisimova to mająca rosyjskie korzenie 22-letnia reprezentantka Stanów Zjednoczonych. Utalentowana zawodniczka świetnie spisuje się obecnie na kortach w Toronto, gdzie oczekuje na półfinałowy mecz ze swoją rodaczką - Emmą Navarro . W ćwierćfinale odprawiła z kwitkiem wracającą do regularnej gry Arynę Sabalenkę , pokonują ją w dwóch setach (6:4, 6:2).

Amerykanka w ubiegłym roku odstawiła na dłuższy moment tenis, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne, a teraz zdaje się wracać na dobre tory. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Amanda Anisimova powróci do pierwszej setki. Lecz na tym nie kończą się jej ambicje. Sama 22-latka mówi otwarcie, że w przyszłości chce de facto "rzucić wyzwanie" Idze Świątek , walczyć o miano pierwszej rakiety świata.

Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele lat kariery. Mam wiele celów, które przed sobą stawiam i które chcę w tym czasie wypełnić. Małym celem na ten rok był powrót do pierwszej setki rankingu WTA i to już udało się zrobić. Jestem z tego powodu szczęśliwa

I dodała, deklarując wprost: - To tylko mały krok postawiony w odpowiednim kierunku, by - mam nadzieję - osiągnąć rzeczy, których chcę być w stanie dokonać, jak wygranie turnieju wielkoszlemowego i zostanie pewnego dnia numerem jeden w rankingu. Liczę na to, że trenując i ciesząc się przy tym odpowiednim zdrowiem, będę w stanie dotrzeć do tego punktu.