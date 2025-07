Ograła Igę Świątek, a tu potężny zawód na Wimbledonie. Gwiazda zabrała głos

Od euforii do wielkiego zawodu. Ekspresową drogę, do dwóch stanów emocjonalnych, przebrnęła Jessica Pegula. Jeszcze trzy dni temu Amerykanka radowała się z ogrania w finale trawiastego turnieju w Bad Homburgu Igi Świątek, a dzisiaj znalazła się na aucie Wimbledonu. Pokonana w meczu 1. rundy przez Elisabettę Cocciaretto. Trzecia tenisistka świata oddała rywalce szacunek i ciekawie odniosła się do tego, co dopiero wydarzyło się w Niemczech.