Wielkimi krokami zbliża się drugi w tym roku turniej wielkoszlemowy. Już od niedzieli na paryskim Stade Roland Garros rozpocznie się wielki turniej wieńczący tegoroczną rywalizację najlepszych tenisistek i tenisistów na kortach ziemnych. French Open jest wyjątkowym turniejem dla Igi Świątek, która w swojej karierze czterokrotnie okazywała się bezkonkurencyjna.

W czwartek odbyło się losowanie drabinki turniejowej. Tym razem szczęście nie uśmiechnęło się do najlepszej polskiej tenisistki, która już na wczesnym etapie będzie musiała mierzyć się z wymagającymi przeciwniczkami. Na starcie rywalizacji Świątek zmierzy się z Emerson Jones. W trzeciej rundzie jednak Polkę może czekać starcie z Jeleną Ostapenko, Łotyszką od dawna określaną mianem "zmory" Igi Świątek. Polka dotychczas grała z nią sześciokrotnie i za każdym razem musiała przełknąć gorycz porażki.

Organizatorzy w czwartkowy wieczór odsłonili karty dotyczące spotkań pierwszej rundy. Są to kluczowe wieści dla polskich kibiców. Spotkanie pierwszej rundy Igi Świątek z 17-letnią Australijką Emerson Jones odbędzie się w poniedziałek. Na ten moment nie jest znany jeszcze dokładny termin meczu oraz kort, na którym ten mecz odbędzie się.

Dzień wcześniej do rywalizacji przystąpią Linette i Fręch. Poznanianka w pierwszej rundzie zmierzy się z Czeszką Terezą Valentovą. Fręch czeka z kolei batalia z Eleną-Gabrielą Ruse. Oba te mecze zaplanowano na niedzielę. Ze względu na wciąż toczące się eliminacje dopiero w piątek swoją pierwszą przeciwniczkę pozna Chwalińska.

Najdłużej kibice będą musieli oczekiwać na premierowy występ polskiego duetu w turnieju singlistów. Na poniedziałek lub wtorek zaplanowano bowiem spotkania Huberta Hurkacza oraz Kamila Majchrzaka. Przeciwnikiem tego pierwszego na starcie rywalizacji będzie notowany na 40. miejscu w rankingu ATP Jaume Munar. Majchrzak z kolei zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, który przed wielkoszlemowym turniejem zajmuje 35. lokatę w zestawieniu najlepszych tenisistów świata.

