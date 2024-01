Ogłoszono decyzję Igi Świątek, to będą ważne chwile. W WTA się cieszą

I ku zaskoczeniu wszystkich - Polka została zatrzymana w finale, dość gładko uległa Barborze Krejčíkovej 4:6, 2:6. O ile potrafiła więc dwa razy z rzędu triumfować w Dosze, to w Dubaju to się jej jeszcze nie udało. Łącznie zdobyła wówczas w obu turniejach 1055 punktów, to blisko 10 procent jej całego obecnego dorobku. Teraz do zgarnięcia będzie aż 2000 punktów - po tysiąc w każdym z turniejów.