Ogłosili ws. Świątek tuż przed meczem w Wuhan. Sabalenka ma powody do radości, Polka straciła szansę

Bartosz Nawrocki

Iga Świątek przystąpi dziś do pierwszego meczu w ramach WTA 1000 Wuhan. Pierwszą rywalką polskiej tenisistki będzie Czeszka Marie Bouzkova, 41. rakieta światowego rankingu. Godziny przed rozpoczęciem tego meczu portal tennis365.com ogłosił ws. Polki i jej rywalizacji z Aryną Sabalenką. Wyliczyli, co musi się stać, by raszynianka jak najbardziej zniwelowała swoją stratę punktową do Białorusinki.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekJUNG YEON-JE / AFP/CHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP

Już dziś, nie wcześniej niż o 13:00 czasu polskiego Iga Świątek rozpocznie swoje zmagania w ramach WTA 1000 Wuhan. To istne królestwo Aryny Sabalenki, która także wystąpi w tegorocznej edycji. Białorusinka triumfowała tutaj już trzykrotnie, a teraz będzie mierzyła w czwarty tytuł.

Świątek w meczu drugiej rundy zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą. Relacja tekstowa na żywo w Interii Sport.

Nowy ranking WTA. Sabalenka wciąż z dużą przewagą nad Świątek

Iga Świątek zna już swoją pierwszą rywalkę w WTA Wuhan, w przeciwieństwie do Sabalenki. Białorusinka oczekuje na rozstrzygnięcie pojedynku Rebecca Sramkova/Anna Kalinska. Bowiem, to ze zwyciężczynią tego spotkania zawodniczka z Mińska powalczy o kolejną rundę w Wuhan.

Tymczasem, wraz z początkiem tego tygodnia doszło do aktualizacji rankingu WTA. Oczywiście, sytuacja na szczycie się nie zmieniła, bowiem wciąż liderką jest Aryna Sabalenka. Na drugim miejscu znajduje się Iga Świątek. A jaka jest różnica punktów?

Białorusinka ma na koncie 11 010 oczek. Raszynianka z kolei może pochwalić się dorobkiem 8553 punktów. Różnica więc nieznacznie zmalała, w obliczu wydarzeń podczas China Open. Sabalenka, której zabrakło na zawodach, straciła 215 punktów względem poprzedniej edycji, a Świątek zyskała, jednak tylko 120 oczek po tym, jak odpadła w 1/8 finału WTA Pekinu. Zatem Polka traci do zawodniczki z Mińska 2457 punktów.

Wyliczyli szanse Świątek na zmniejszenie straty do Sabalenki. Jednego są już pewni

W obliczu rozpoczęcia zmagań w Wuhan przez Igę Świątek i Arynę Sabalenkę, dziennikarze portalu tennis365.com zadali sobie pytanie, jak Polka może zmniejszyć stratę do Białorusinki. Dokładnie tak zawarli oni w tytule swojego artykułu, a więc nie biorą już nawet pod uwagę powrotu raszynianki na fotel liderki rankingu WTA. W dalszej części tekstu popierają tę tezę, pisząc, że w tym tygodniu ta sztuka na pewno nie uda się Świątek. Co innego, gdyby dotarła do finału China Open.

- Mając tak dużą przewagę między nimi, Świątek nie może zastąpić Sabalenki na pozycji numer 1 w tym tygodniu - choć byłoby to możliwe, gdyby dotarła do finału w Pekinie - obliczono w serwisie tennis365.com.

Dlatego też pod lupę wzięto możliwości zmniejszenia przez Polkę dystansu do zawodniczki z Mińska. Z pewnością na korzyść raszynianki działa fakt, że nie broni żadnych punktów sprzed roku (nie wystąpiła, ze względu na zawieszenie). Z kolei Sabalenka będzie walczyła o obronę wyniku po ubiegłorocznym triumfie. Każdy inny wynik spowoduje utratę przez nią punktów rankingowych, zmniejszając swoją przewagę nad Świątek.

    Ile oczek zyskałaby polska tenisistka, gdyby dotarła do każdej z rund? Dziennikarze tennis365.com zaznaczają, że już teraz, na starcie ma 10 punktów, z racji obecności w drugiej rundzie. Jeżeli awansuje do trzeciej fazy, doda jej to 120 oczek do obecnego dorobku. Za ćwierćfinał dopisze sobie 215 punktów, za półfinał 390, za przegraną w finale 650, a za zwycięstwo - 1000 oczek. Tak więc, jeśli Świątek wygra w Wuhan, będzie miała po następnej, poniedziałkowej aktualizacji rankingu 9553 punktów.

    Dla Polki najlepiej by było, gdyby Sabalenka odpadła już w pierwszym swoim spotkaniu. Jeżeli przegra w drugiej rundzie, jej dorobek spadnie do 10 020 punktów. W obliczu wygranej raszynianki w turnieju, różnica punktowa między liderką a wiceliderką zmalałaby do aż 467 oczek. Rzecz jasna, każda kolejna runda dalej, do której dotrze Białorusinka, oznacza większy dystans względem Polki. W najgorszym rozrachunku, jeżeli Sabalenka wygra w Wuhan, a Świątek odpadnie już dziś, różnica będzie wynosić 2447 punktów, a więc podobnie, jak przed rozpoczęciem zmagań.

