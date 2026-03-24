Ogłosiła o relacji Świątek i Abramowicz. Teraz reaguje. Zaskoczyło ją jedno

W poniedziałkowe popołudnie Iga Świątek wywołała niemałe trzęsienie ziemi. A wszystko ze względu na komunikat, w którym poinformowała o zakończeniu współpracy z trenerem Wimem Fissettem. Jak podkreśliła, sama zdecydowała się na taki ruch.

- Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń - napisała w instagramowym poście trzecia zawodniczka rankingu WTA.

Pozostała część mojego sztabu pozostaje bez zmian

Do postanowienia swojej byłej już podopiecznej odniósł się później także sam Wim Fissette. - Oboje chcieliśmy więcej i pracowaliśmy, by to osiągnąć, ale dzieliliśmy ważne momenty i lekcje. Igo, teraz życzę ci powodzenia i sukcesów w tym, co nadejdzie. Jestem pewna, że po nie sięgniesz - napisał.

Decyzja Igi Świątek wywołała rzecz jasna ogromne poruszenie. Nie tylko w środowisku tenisowym. Skomentowała ją bowiem także między innymi polska lekkoatletka Sofia Ennaoui - wielokrotna medalistka mistrzostw Europy w biegach na 1500 m. 30-latce wcale jednak nie jest jednak obcy ani tenis, ani pracująca w sztabie Igi Świątek psycholog Daria Abramowicz.

Sofia Ennaoui miała okazję próbować swoich sił na korcie. Opowiadała o tym jakiś czas temu w wywiadzie dla serwisu Tenismagazyn.pl, w którym została także zapytana między innymi o to, jak długo - jej zdaniem - Iga Świątek utrzyma się na tenisowym topie.

- Myślę, że długo. Znamy się z Darią Abramowicz, psycholożką Igi. Wiem od niej, jak precyzyjny i długofalowy jest pomysł na karierę Igi - odpowiedziała wówczas.

A przy okazji zdradziła "fenomen relacji" łączącej naszą tenisistkę z jej psycholożką. - One są przyjaciółkami. Daria pozwala Idze na dorośnięcie. Daje jej dużą przestrzeń osobistą - tłumaczyła.

Teraz w studiu Radia TOK FM Sofia Ennaoui skomentowała decyzję Igi Świątek, która postanowiła nagle odprawić z kwitkiem swojego trenera. Czy - znając wizję kariery Świątek, o czym sama mówiła - jest tym faktem zdziwiona?

- Trochę tak. Ja bardziej bym chyba obstawiała taki scenariusz, że sobie po prostu wypocznie i gdzieś tam spojrzy sobie z dystansem, jak wygląda jej sytuacja teraz. Troszkę mnie zaskoczyło to z tego względu, że w tamtym roku zdobyli wspólnie Wimbledon. No chyba nie ma bardziej prestiżowego Wielkiego Szlema niż właśnie Wimbledoński. Tak że szkoda - powiedziała nasza lekkoatletka. Po czym dodała:

Ale każdy sportowiec ma prawo podejmować własne decyzje zgodne z tym, co czuje obecnie, więc szanujemy to i czekamy na nowego trenera

