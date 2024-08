Ogłasza ws. Igi Świątek tuż przed US Open. "Moment niepokoju". Jasny apel do Polki

Już w poniedziałek rozpocznie się US Open - ostatni turniej wielkoszlemowy w tym sezonie. Iga Świątek jak dotąd wygrała go w swojej karierze raz - w 2022 roku. Wiemy już jaką drogę musi przebyć, by móc znów cieszyć się z cennego tytułu na kortach w Nowym Jorku.

Pierwszą rywalką Polki będzie Rosjanka - Kamila Rachimowa , która wprawdzie przegrała swój mecz kwalifikacyjny z Priscillą Hon, lecz jako "szczęśliwa przegrana" skorzystała na nagłym wycofaniu się z turnieju Tunezyjki - Ons Jabeur. Reklama

Co do dalszego układy turniejowej drabinki, w drugiej rundzie Iga Świątek może zmierzyć się z Darią Saville, a w 1/8 finału możliwe jest jej powtórne starcie z Mirrą Andriejewą. W tej samej ćwiartce co liderka rankingu WTA znalazły się także Jessica Pegula i Danielle Collins, a w tej samej połówce - Jelena Rybakina, Jasmine Paolini czy Jelena Ostapenko.

US Open. Mars Wilander zabrał głos. Iga Świątek jedną z faworytek, ale...

Przed startem US Open głos na temat Igi Świątek zabrał Mats Wilander. Były lider rankingu ATP wciąż widzi w Polce wielką faworytkę, ale zaznaczył przy tym, że nadszedł dla niej "moment niepoko

ju". Iga Świątek pojechała na igrzyska grać na swojej ulubionej nawierzchni, na swoim ulubionym stadionie i nie wygrała. Teraz nie wygrała także w Cincinnati, gdzie nawierzchnia jej nie leży. Gra się tam bardzo szybko. Pokazała więc, że da się ją "zranić" nie tylko na twardych kortach i na trawie, ale nawet na mączce w trakcie igrzysk. Teraz jest moment niepokoju. Myślę, że ona wciąż czegoś szuka ~ powiedział 60-latek

Zwrócił się przy tym z "apelem" do naszej tenisistki, doradzając jej, co należy zrobić, by zwiększyć swoje szanse na pokonywanie kolejnych rywalek poza kortami ziemnymi.

Według mnie ona powinna zacząć myśleć, jak wygrywa mecze na mączce i próbować tak grać na innych nawierzchniach. A przy tym zdawać sobie sprawę, że nigdy nie będzie wygrywała na twardych kortach i trawie tak często, jak na Rolandzie Garrosie ~ stwierdził Mats Wilander

I dodał: - Spójrzmy na swojego wielkiego idola, Rafaela Nadala. On zrobił dokładnie to samo. Wygrał wiele turniejów starając się prezentować tenis z kortów ziemnych w większości meczów. Iga musi wrócić do takiej gry, jak na Rolandzie Garrosie. Jeśli to nie zadziała, to nie zadziała, ale to jest jej komfortowa strefa. Reklama

Iga Świątek / VICTOR JOLY/DPPI via AFP / AFP

