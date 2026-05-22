Oficjalny protest Świątek w Paryżu. Tak zachowała się na konferencji

Tenisistki i tenisiści zapowiedzieli, że w geście protestu przeciwko, ich zdaniem, zbyt niskim nagrodom finansowym za wielkoszlemowego Rolanda Garrosa do minimum ograniczą aktywność medialną przed startem turnieju w Paryżu. Obietnicom stało się zadość.

Piątkowe konferencje prasowe zostały skrócone do maksymalnie 15 minut, co ma symbolizować fakt, że na turnieje Wielkiego Szlema zawodnicy przeznaczają średnio 15 proc. swoich przychodów z nagród pieniężnych.

Jako pierwsza na spotkaniu z dziennikarzami pojawiła się Francuzka Lois Boisson. Następni byli Mirra Andriejewa, Taylor Fritz i Novak Djokovic. Aż wreszcie przyszedł czas na Igę Świątek. Wiadomo już, jak zachowała się Polka.

Konferencja prasowa Świątek przed Rolandem Garrosem. Oficjalnie ogłosiła

Iga Świątek dołączyła do protestu przeciwko wielkoszlemowym płacom, okazując solidarność z koleżankami oraz kolegami z kortu. Ogłosiła to podczas konferencji prasowej. "Też będę tutaj przez 15 minut. Podążam za wytycznymi" - przekazała Polka.

"Przede wszystkim nie mamy nic przeciwko mediom i całkowicie was szanujemy. Wiemy, jak ważna jest nasza współpraca. Ale czuję, że my zrobimy więcej, kiedy i sam turniej da więcej nam. I nie chodzi tu tylko o topowych zawodników, ale także o tych sklasyfikowanych niżej w rankingu i w ogóle o całą strukturę" - powiedziała.

Wcześniej głos w sprawie bojkotu zabrała PR menadżerka Polki, Daria Sulgostowska. Klarownie przekazała stanowisko Igi. "Mamy ogromny szacunek dla dziennikarzy i roli, jaką odgrywają. Po wielu miesiącach rozmów i oczekiwań na zmiany ograniczamy jedynie czas poświęcany na obowiązki medialne do 15 minut jako wspólny sygnał ze strony zawodników. Nadal jesteśmy dostępni i odpowiadamy na pytania mediów" - zapewniła w Przeglądzie Sportowym Onet.

Prosimy jedynie o bardziej sprawiedliwy podział i system, który będzie bardziej zrównoważony dla wszystkich tenisistów

Założenia protestu tłumaczył dziennikarzom Taylor Fritz. Mówił, że i on i inni zawodnicy zaczynają czuć się ignorowani przez organizatorów Wielkich Szlemów. Nie wykluczył, że jeśli nic się nie zmieni, podjęte zostaną bardziej drastyczne środki.

"Nie chodzi o to, żeby zarabiać więcej. Chodzi o to, żeby było sprawiedliwie. Ponieważ turnieje generują coraz większe przychody, chcemy, żeby dystrybucja to odzwierciedlała. Kiedy widzimy, że dzieje się odwrotnie i nasz udział maleje, jest to rozczarowujące" - wyjaśniał.

Na ten moment nie wiadomo, czy protest rozszerzony zostanie na pozostałe Wielkie Szlemy - Wimbledon i US Open. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły, w planach są natomiast rozmowy z organizatorami obu turniejów. Wnioski będą kluczowe przy dalszym procedowaniu.





