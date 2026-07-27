Ten rok jak na razie wygląda dla Igi Świątek jeszcze gorzej niż poprzedni, bo wtedy, po nieudanych zmaganiach na kortach twardych i mączce, przyszedł przynajmniej przełom na trawie. Był finał w Bad Homburg, później tytuł w Londynie. I tę passę Iga przedłużyła na zmagania w Ameryce, bo przecież triumf w WTA 1000 w Cinncinati to również wielkie osiągnięcie.

Teraz zaś wyniki Polki wyglądają dość blado. Żadnego tytułu, bo trudno w to wliczać drużynowe United Cup, żadnego finału. Nawet po zmianie trenera nie ma oczekiwanego postępu. Choć być może on nastąpi, tego wykluczyć nie sposób.

Świątek miała kilka tygodni przerwy, teraz przygotowuje się już do trzech ważnych imprez w Północnej Ameryce: turniejów w Toronto, Cinncinati i Nowym Jorku. O tyle ważnych, że jak na razie jest bardzo daleko od występu w WTA Finals - do ósmej w zestawieniu Coco Gauff traci ponad 1500 punktów. To może się jednak zmienić.

4 lub 5 sierpnia Raszynianka zacznie zmagania w Kanadzie, pod koniec kolejnego tygodnia ruszy turniej w Cinncinati. A później Iga pojedzie już do Nowego Jorku. Rok temu, gdy wygrywała rywalizację w Ohio, musiała bardzo szybko zmienić lokalizację. Kilkanaście godzin później zaczęła już bowiem rywalizację w mikście w US Open - formalnie zaś: tego samego dnia wg polskiego czasu.

A teraz zdecydowała się na taki sam krok. Organizatorzy z Nowego Jorku podali 16 par, które będą walczyły o tytuł. Jest tam duet Świątek/Ruud. I jest też para: Novak Djoković/Aryna Sabalenka. Rok temu Białorusinka miała grać wspólnie z Grigorem Dimitrowem, ale ostatecznie nie przystąpiła do gry.

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Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News





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