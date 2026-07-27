Oficjalny komunikat ws. drugiej szansy dla Świątek. I to w Wielkim Szlemie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Iga Świątek przebywa już za oceanem - za osiem lub dziewięć dni wróci do rywalizacji po nieudanym sezonie na trawie, już na twardych kortach. Zagra najpierw w Toronto, później w Cincinnati, a ten jej tryptyk zwieńczy US Open. Rok temu, po triumfie w Ohio, Polka zdecydowała się na zaskakujący ruch - wystąpiła w turnieju par mieszanych w tygodniu poprzedzającym Wielkiego Szlema. I wspólnie z Casperem Ruudem była bliska wielkiego sukcesu, przegrali dopiero w finale. A teraz Polka i Norweg zdecydowali, że znów spróbują. Jest już komunikat organizatorów US Open.

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Casper Ruud i Iga ŚwiątekTIMOTHY A.CLARYAFP

Ten rok jak na razie wygląda dla Igi Świątek jeszcze gorzej niż poprzedni, bo wtedy, po nieudanych zmaganiach na kortach twardych i mączce, przyszedł przynajmniej przełom na trawie. Był finał w Bad Homburg, później tytuł w Londynie. I tę passę Iga przedłużyła na zmagania w Ameryce, bo przecież triumf w WTA 1000 w Cinncinati to również wielkie osiągnięcie.

Teraz zaś wyniki Polki wyglądają dość blado. Żadnego tytułu, bo trudno w to wliczać drużynowe United Cup, żadnego finału. Nawet po zmianie trenera nie ma oczekiwanego postępu. Choć być może on nastąpi, tego wykluczyć nie sposób.

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Świątek miała kilka tygodni przerwy, teraz przygotowuje się już do trzech ważnych imprez w Północnej Ameryce: turniejów w Toronto, Cinncinati i Nowym Jorku. O tyle ważnych, że jak na razie jest bardzo daleko od występu w WTA Finals - do ósmej w zestawieniu Coco Gauff traci ponad 1500 punktów. To może się jednak zmienić.

4 lub 5 sierpnia Raszynianka zacznie zmagania w Kanadzie, pod koniec kolejnego tygodnia ruszy turniej w Cinncinati. A później Iga pojedzie już do Nowego Jorku. Rok temu, gdy wygrywała rywalizację w Ohio, musiała bardzo szybko zmienić lokalizację. Kilkanaście godzin później zaczęła już bowiem rywalizację w mikście w US Open - formalnie zaś: tego samego dnia wg polskiego czasu.

A teraz zdecydowała się na taki sam krok. Organizatorzy z Nowego Jorku podali 16 par, które będą walczyły o tytuł. Jest tam duet Świątek/Ruud. I jest też para: Novak Djoković/Aryna Sabalenka. Rok temu Białorusinka miała grać wspólnie z Grigorem Dimitrowem, ale ostatecznie nie przystąpiła do gry.

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Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News


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