Oficjalny komunikat przed meczem Świątek w Miami. Jest niepokojący sygnał

Kacper Dąderewicz

Swój udział w tegorocznym Miami Open Iga Świątek rozpocznie od pojedynku ze swoją rodaczką - Magdą Linette, która w pierwszej rundzie pokonała Warwarę Graczową. Wiadomo kuż, kiedy i gdzie rozegrane zostanie polskie starcie na Florydzie. Tym samym pojawia się pewien niepokojący sygnał. W tym momencie trudno przewidzieć, jakie istnieje prawdopodobieństwo, że zakłóci on to spotkanie.

Foto Olimpik/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

W pierwszej rundzie turnieju WTA w Miami Magda Linette pokonała 2:1 Warwarę Graczową.

Grając z Francuzką Magda Linette wiedziała, o co walczy. W przypadku zwycięstwa miała bowiem trafić na Igę Świątek, która w tym miejscu drabinki czekała na zwyciężczynię pojedynku z wolnym losem jako turniejowa "dwójka". 

Polki trafiły więc na siebie już na samym początku tego turnieju. Ostatni raz mierzyły się ze sobą w 2023 roku w Pekinie - wówczas Iga Świątek pokonała Magdę Linette 6:1, 6:1. Teraz Poznanianka będzie mogła wziąć rewanż, jednak bezsprzecznie faworytką pojedynku będzie ponownie Świątek.

Organizatorzy podali już oficjalny plan gier na czwartek 19 marca. Znamy więc już miejsce i przybliżoną godzinę meczu Polek w Miami.

Iga Świątek i Magda Linette zmierzą się na Stadium. Ich pojedynek będzie trzecim od godziny 12:00 czasu lokalnego. 

W Polsce musimy dodać do tego pięć godzin. Oznacza to więc, że dla nas będzie to trzeci pojedynek od godziny 17:00. Możemy więc spodziewać się, że Świątek i Linette wyjdą na kort nie wcześniej niż po 20:00 czasu polskiego

Prognozy pogody na ten dzień w Miami prezentują się raczej pozytywnie, ale w okolicach godziny 19:00 i 20:00 czasu lokalnego zapowiadane są przelotne opady i duże zachmurzenie.

Temu wszystkiemu towarzyszyć będzie wiatr wiejący z prędkością 20 km/h. Możliwe, że będzie on odczuwalnym czynnikiem na korcie.

Pamiętajmy, że Polki grają w Miami. Jest to miasto leżące na południowo-wschodnim wybrzeżu Florydy w USA. Pogoda w tym miejscu jest więc dość "kapryśna" i potrafi się bardzo szybko zmieniać.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że nie zmieni się na gorsze i deszcz ostatecznie nie popsuje pojedynku polskich tenisistek. Sama zapowiedź przelotnych opadów na te godziny jest już jednak niepokojącym sygnałem, więc na godziny przed meczem trzeba wziąć pod uwagę to, że opady mogą się zintensyfikować.

Magda Linette i Iga Świątek zagrają ze sobą w drugiej rundzie singla podczas WTA 1000 w Miami
W czwartek Magda Linette zagra z Igą Świątek o awans do 1/16 finału Miami Open
Iga Świątek w drugiej rundzie w Miami zmierzy się z Magdą Linette
Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie”. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

