W pierwszej rundzie turnieju WTA w Miami Magda Linette pokonała 2:1 Warwarę Graczową.

Grając z Francuzką Magda Linette wiedziała, o co walczy. W przypadku zwycięstwa miała bowiem trafić na Igę Świątek, która w tym miejscu drabinki czekała na zwyciężczynię pojedynku z wolnym losem jako turniejowa "dwójka".

Polki trafiły więc na siebie już na samym początku tego turnieju. Ostatni raz mierzyły się ze sobą w 2023 roku w Pekinie - wówczas Iga Świątek pokonała Magdę Linette 6:1, 6:1. Teraz Poznanianka będzie mogła wziąć rewanż, jednak bezsprzecznie faworytką pojedynku będzie ponownie Świątek.

Jest komunikat przed meczem Świątek - Linette. Już wszystko wiemy

Organizatorzy podali już oficjalny plan gier na czwartek 19 marca. Znamy więc już miejsce i przybliżoną godzinę meczu Polek w Miami.

Iga Świątek i Magda Linette zmierzą się na Stadium. Ich pojedynek będzie trzecim od godziny 12:00 czasu lokalnego.

W Polsce musimy dodać do tego pięć godzin. Oznacza to więc, że dla nas będzie to trzeci pojedynek od godziny 17:00. Możemy więc spodziewać się, że Świątek i Linette wyjdą na kort nie wcześniej niż po 20:00 czasu polskiego

Kibice czekają na polskie starcie w Miami. Jest niepokojący sygnał

Prognozy pogody na ten dzień w Miami prezentują się raczej pozytywnie, ale w okolicach godziny 19:00 i 20:00 czasu lokalnego zapowiadane są przelotne opady i duże zachmurzenie.

Temu wszystkiemu towarzyszyć będzie wiatr wiejący z prędkością 20 km/h. Możliwe, że będzie on odczuwalnym czynnikiem na korcie.

Pamiętajmy, że Polki grają w Miami. Jest to miasto leżące na południowo-wschodnim wybrzeżu Florydy w USA. Pogoda w tym miejscu jest więc dość "kapryśna" i potrafi się bardzo szybko zmieniać.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że nie zmieni się na gorsze i deszcz ostatecznie nie popsuje pojedynku polskich tenisistek. Sama zapowiedź przelotnych opadów na te godziny jest już jednak niepokojącym sygnałem, więc na godziny przed meczem trzeba wziąć pod uwagę to, że opady mogą się zintensyfikować.

Magda Linette i Iga Świątek zagrają ze sobą w drugiej rundzie singla podczas WTA 1000 w Miami Foto Olimpik / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie". WIDEO