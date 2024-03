Oficjalnie: Świątek wróciła na tron. I od razu odskoczyła Sabalence

22-letnia Polka jest klasą sama dla siebie, a dziennikarzom i ekspertom brakuje już przymiotników dla opisania jej wielkości. Kolejny wyraz swojej klasy dała w niedzielę, w finale turnieju w Indian Wells. Maria Sakkari była dla niej jedynie tłem, a wygrana bez straty choćby gema w drugim secie to brutalne potwierdzenie różnicy poziomów pomiędzy Świątek a pozostałymi zawodniczkami czołówki. Greczynka ma za sobą co prawda niezbyt imponujące otwarcie sezonu 2024, ale to przecież wciąż dziewiąta rakieta świata, trzykrotna uczestniczka turnieju Finals.

