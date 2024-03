Rewanż za Australian Open? Danielle Collins rywalką Świątek w Indian Wells. O której mecz?

Panie grały ze sobą do tej pory sześć razy i choć aż pięciokrotnie górą była Iga Świątek, Amerykanka pokazała już, że potrafi wygrywać z Polką, nawet w meczach o najwyższą stawkę. To właśnie Danielle Collins pokonała raszyniankę w półfinale Australian Open 2022 (6:4, 6:1), wywołując wtedy nie lada sensację i awansując do finału imprezy. Mocno dała się Idze we znaki także w tegorocznej edycji turnieju, gdy kolejny raz była o krok od sprawienia niespodzianki i wyeliminowania liderki rankingu z rywalizacji już w drugiej rundzie.