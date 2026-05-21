Oficjalne stanowisko obozu Świątek. Polka podjęła ostateczną decyzję

Tenisistki i tenisiści już od jakiegoś czasu sygnalizowali, że ich zdaniem premie finansowe za wyniki w wielkoszlemowym Roland Garros są za niskie w stosunku do przychodów generowanych przez turniej. Domagają się podwyżek. Na razie bez skutku. Z tego powodu podjęli decyzję o rozpoczęciu protestu.

Ma on polegać głównie na ograniczeniu do minimum aktywności medialnej przed French Open. Piątkowe spotkania z dziennikarzami mają trwać maksymalnie 15 minut. Dodatkowo uczestnicy mają odmawiać udzielenia dodatkowych wywiadów głównym partnerom medialnym turnieju, TNT Sports i Eurosport.

Stanowisko Igi Świątek dotyczące tej akcji przekazała właśnie PR menadżerka Daria Sulgostowska. Rozjaśniła sprawę i potwierdziła, że Polka protest popiera.

To dlatego Świątek dołączyła do protestu. Prośba o jedno

"To nie jest bojkot ani strajk wobec mediów. Mamy ogromny szacunek dla dziennikarzy i roli, jaką odgrywają. Po wielu miesiącach rozmów i oczekiwań na zmiany ograniczamy jedynie czas poświęcany na obowiązki medialne do 15 minut jako wspólny sygnał ze strony zawodników. Nadal jesteśmy dostępni i odpowiadamy na pytania mediów" - komunikuje Sulgostowska w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Fakty są jednak takie, że przychody turniejów wielkoszlemowych w ostatnich latach znacząco wzrosły, podczas gdy udział zawodników w tych przychodach realnie maleje

Tłumaczy, o co walczy Iga i jej koleżanki oraz koledzy z kortu. "Prosimy jedynie o bardziej sprawiedliwy podział i system, który będzie bardziej zrównoważony dla wszystkich tenisistów. Nie chodzi nam o nas samych (o czołową dziesiątkę), ale o wszystkich, którzy kształtują ten sport, zawodniczki i zawodników budujących swoje kariery, wracających po kontuzjach czy grających kwalifikacje" - mówi.

Na razie wiadomo, że akcja protestacyjna prowadzona będzie w przededniu startu turnieju Roland Garros 2026. Trudno powiedzieć, czy zostanie rozszerzona.

Z informacji "The Guardiana" wynika, że niebawem doradzający zawodniczkom i zawodnikom były zawodnik ATP i były dyrektor generalny WTA Larry Scott spotka się w tej sprawie z prezesem francuskiej federacji tenisowej Gillesem Morettonem i dyrektorką French Open Amelie Mauresmo.

W planach są również rozmowy z przedstawicielami Wimbledonu oraz US Open. Protestujący liczą, że pula nagród zostanie odpowiednio zwiększona, a podwyżka obejmie wszystkie turnieje wielkoszlemowe.





