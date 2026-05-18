Odpadła, ale nie wyjechała z Rzymu. Zdjęcia wszystko wyjaśniły. Zareagował Stoch i Shiffrin

Szymon Łożyński

Iga Świątek nie zagrała w finale turnieju WTA w Rzymie. Zaraz po odpadnięciu z zawodów nie wyjechała jednak ze stolicy Włoch. Ostatnie wolne dni przed kluczowymi przygotowaniami do Roland Garros spędziła aktywnie. Polka sama pochwaliła się, jak spędzała czas wolny, wstawiając zdjęcia na Instagramie. Post skomentowała Mikkaela Shiffrin, a zareagował też Kamil Stoch.

Iga Świątek w sportowej kurtce odpowiada na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej przy mikrofonie WTA.
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Słodko-gorzki smak miał dla Igi Świątek turniej w Rzymie. Z jednej strony Polka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do półfinału zawodów tej rangi i po raz pierwszy w tym roku wygrała z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA.

Z drugiej po odpadnięciu Jeleny Rybakiny i Aryny Sabalenki otworzyła się przed Raszynianką szansa nawet na końcowe zwycięstwo, które mocno podbudowałoby morale Polki przed zbliżającym się wielkimi krokami Roland Garros.

Ostatecznie Świątek nie sięgnęła jednak po triumf w stolicy Włoch, bowiem w półfinale lepsza okazała się Elina Switolina. Po pasjonującym boju Ukrainka triumfowała 6:2, 4:6, 6:2. Mimo wszystko wynik byłej liderki rankingu jest bardzo wartościowy i pozwala uwierzyć, że tuż przed Roland Garros Polka wróciła na właściwe tory.

Świątek spędzała czas wolny w Rzymie. Zdjęcia wszystko pokazały

Co ciekawe, po przegranej ze Switoliną Świątek nie od razu ruszyła do Francji. Została jeszcze we Włoszech i weekend poświęciła na odpoczynek przed ostatnim tygodniem przygotowań do wielkoszlemowego turnieju we Francji (początek od niedzieli 24 maja).

W Rzymie, w wolnym czasie, Świątek wybrała się do restauracji, gdzie zjadła między innymi mule z makaronem i carbonarę. Znalazła też czas na przejażdżkę hulajnogą oraz spacery. Wszystko uwieczniła na zdjęciach, którymi pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych.

"Przygody" - tak swój post skomentowała sama tenisistka. Na wpis Świątek zareagowała między innymi wybitna alpejka Mikkaela Shiffrin, która jako komentarz zamieściła okejkę. Z kolei post polubił Kamil Stoch, podobnie jak ponad 65 tys. innych internautów.

