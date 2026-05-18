Słodko-gorzki smak miał dla Igi Świątek turniej w Rzymie. Z jednej strony Polka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do półfinału zawodów tej rangi i po raz pierwszy w tym roku wygrała z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA.

Z drugiej po odpadnięciu Jeleny Rybakiny i Aryny Sabalenki otworzyła się przed Raszynianką szansa nawet na końcowe zwycięstwo, które mocno podbudowałoby morale Polki przed zbliżającym się wielkimi krokami Roland Garros.

Ostatecznie Świątek nie sięgnęła jednak po triumf w stolicy Włoch, bowiem w półfinale lepsza okazała się Elina Switolina. Po pasjonującym boju Ukrainka triumfowała 6:2, 4:6, 6:2. Mimo wszystko wynik byłej liderki rankingu jest bardzo wartościowy i pozwala uwierzyć, że tuż przed Roland Garros Polka wróciła na właściwe tory.

Świątek spędzała czas wolny w Rzymie. Zdjęcia wszystko pokazały

Co ciekawe, po przegranej ze Switoliną Świątek nie od razu ruszyła do Francji. Została jeszcze we Włoszech i weekend poświęciła na odpoczynek przed ostatnim tygodniem przygotowań do wielkoszlemowego turnieju we Francji (początek od niedzieli 24 maja).

W Rzymie, w wolnym czasie, Świątek wybrała się do restauracji, gdzie zjadła między innymi mule z makaronem i carbonarę. Znalazła też czas na przejażdżkę hulajnogą oraz spacery. Wszystko uwieczniła na zdjęciach, którymi pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych.

"Przygody" - tak swój post skomentowała sama tenisistka. Na wpis Świątek zareagowała między innymi wybitna alpejka Mikkaela Shiffrin, która jako komentarz zamieściła okejkę. Z kolei post polubił Kamil Stoch, podobnie jak ponad 65 tys. innych internautów.

Iga Świątek po meczu z Jessicą Pegulą w Rzymie

Iga Świątek

Iga Świątek

