W dniach 2-9 listopada odbędzie się turniej WTA Finals, a Iga Świątek przystąpi do niego jako obrończyni tytułu. Przed rokiem w Cancun Polka była bezkonkurencyjna i sięgnęła po prestiżowe trofeum, na swojej drodze pokonując m.in. Coco Gauff, Arynę Sabalenkę, a w finale Jessikę Pegulę. Wydaje się, że w obecnym roku przed raszynianką jeszcze poważniejsze wyzwanie - odzyskać rytm meczowy i wrócić do formy po wielu tygodniach poza kortem.

Kibice czekają na powrót Igi Świątek. W mediach niepokój o formę raszynianki

23-latka od czasu US Open rezygnowała sukcesywnie z udziału w kolejnych turniejach, a jej przedłużająca się absencja stanowiła żyzny grunt do powstania licznych plotek i spekulacji. Te spotęgowała dodatkowo wiadomość o zwolnieniu trenera Tomasza Wiktorowskiego. Do WTA Finals Świątek przygotowuje się pod okiem Dawida Celta. W międzyczasie trwają jednak poszukiwania dla niej nowego szkoleniowca.