Odbiorą punkty Idze Świątek? Ważą się losy, informacja w poniedziałek

Od 11 września stery w kobiecym tenisie przejęła Aryna Sabalenka. Zastąpiła w tej roli Igę Swiątek po 75 tygodniach panowania. W najbliższym czasie nie zanosi się na to, by sytuacja miała ulec zmianie. Najwcześniejszego powrotu Polki na pozycję liderki możemy się spodziewać w okolicy WTA Finals i to w przypadku korzystnych rozwiązań z perspektywy raszynianki, biorących pod uwagę tytuły w wykonaniu naszej tenisistki.

O tym, czy Iga Świątek będzie miała szansę wrócić na tron w kobiecym tenisie, wiele może zależeć od tego, co zobaczymy w jutrzejszym rankingu WTA.

Pierwsza część ekskluzywnej rozmowy z Igą Świątek. "Siatkówka mogłaby być sportem narodowym" / Polsat Sport / Polsat Sport

Półtora tygodnia temu nasza zawodniczka przekazała informację o tym, że wycofuje się z turnieju WTA 1000 w Guadalajarze. Poinformowała, że potrzebuje jeszcze trochę odpoczynku, by dotrwać w dobrym zdrowiu do końca sezonu, stąd musi mądrze planować swoje starty i nie ryzykować kontuzji.

Czy Iga Świątek dostanie 0 pkt za turniej w Guadalajarze?

Wycofanie ze zmagań w Meksyku może jednak przynieść niezbyt przyjemny skutek w postaci odebranych punktów do rankingu. Już jakiś czas temu jeden z fanów odnalazł w regulaminie WTA adnotację, która sugeruje, że jeśli dana zawodniczka nie zagra dwa razy z rzędu w nieobowiązkowym turnieju WTA 1000 w danej lokalizacji (a do takich zaliczają się rozgrywki w Guadalajarze), to wówczas taka zawodniczka ma mieć przypisane 0 pkt do rankingu.

Rok temu Polka nie pojawiła się w Meksyku ze względu na fakt, że turniej był rozgrywany w połowie października, tuż przed finałami WTA. W tym roku również dobrano niefortunny termin zmagań - tym razem tydzień po US Open, tuż przed azjatyckim swingiem. Nic więc dziwnego, że Iga zdecydowała się zadbać o swoje zdrowie i dobrze przygotować się do turniejów, które czekają ją w Japonii oraz Chinach.

Druga część ekskluzywnej rozmowy z Igą Świątek. "Chciałabym zaśpiewać Come Together z Johnem Lennonem" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Ile punktów może stracić 22-latka z Raszyna?

Jeśli ww. zapis zostanie uwzględniony w nowym rankingu, to reprezentantka Polski straci 215 pkt i w najnowszym notowaniu będzie miała 7980 pkt, wypadając poza próg 8000 pkt po raz pierwszy od czerwca 2022 roku. Wówczas Iga Świątek miałaby 1286 pkt straty do Aryny Sabalenki.

Skąd te 215 pkt? Jest to obecnie najgorszy rezultat punktowy spośród turniejów nieobligatoryjnych, które są brane pod uwagę Polce do punktacji w rankingu WTA. Te 215 pkt zostałoby zastąpione przez 0 pkt za Guadalajarę.

W przypadku, gdy punkty 22-latki zostaną zachowane, wówczas będziemy mieli status quo w najnowszym rankingu. Iga Świątek nadal będzie miała 8195 pkt, ze stratą 1071 pkt do liderującej konkurentki.

Sytuacja wykrystalizuje się w najbliższy poniedziałek, czyli jutro, bowiem wtedy ukaże się najnowsze notowanie rankingu WTA. Wówczas przekonamy się, czy zostaną zabrane punkty naszej reprezentantce. Może mieć to bardzo duży wpływ na to, czy raszynianka będzie miała jeszcze szansę na powrót na fotel liderki kobiecego zestawienia w tym roku, czy też będzie musiała odroczyć plan na przyszły rok, w okolice wielkoszlemowego Australian Open.

Iga Świątek skupia się na grze

Nasza zawodniczka skupia się jednak na najbliższych celach, czyli dobrych występach w Azji. Po Tokio uda się do Pekinu, a sezon WTA zakończy w Cancun. Nie wiemy jeszcze, czy zobaczymy Polkę w finałach Pucharu Billie Jean King - decyzja zostanie podjęta prawdopodobnie po azjatyckich turniejach. Wtedy sama zainteresowana będzie wiedziała, jak się czuje i czy jej organizm będzie w stanie udźwignąć dwa turnieje na przełomie października i listopada.

Największym problemem w tej sytuacji wydaje się fakt, że nasza zawodniczka musiałaby w kilka dni przemieścić się z Meksyku do Hiszpanii oraz szybko zaaklimatyzować się do europejskiej strefy czasu, by pomóc reprezentacji w walce o końcowy triumf w drużynowych rozgrywkach.

Najpierw jednak zmagania w Tokio. Te ruszają już w poniedziałek, 25 września. Iga Świątek ma wolny los w pierwszej rundzie, stąd zobaczymy ją dopiero od połowy tygodnia. W swoim inauguracyjnym meczu w stolicy Japonii zagra z Nao Hibino lub zawodniczką z eliminacji.

Nasza reprezentantka intensywnie trenowała przez kilka dni. W niedzielę zapowiedziała, że będzie mieć dzień przerwy, który z pewnością spożytkuje na relaks i zapoznanie się z kulturą japońską.



Aryna Sabalenka i Iga Świątek / Antoine Couvercelle / Antoine Couvercelle / DPPI via AFP / AFP

Iga Świątek z trofeum za wygranie Roland Garros / Mine Kasapoglu / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP / AFP