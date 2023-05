Choć Iga Świątek jest dopiero trzecia w rankingu WTA Race obejmującym punkty wyłącznie za sezon 2023, to wielu ekspertów nie wątpi, że wciąż jest najlepszą tenisistką świata. W dalszym ciągu prowadzi w głównym zestawieniu WTA, wygrała w Dausze i Stuttgarcie, doszła do finału w Dubaju. Maria Sakkari uważa jednak, że w tej chwili numerem jeden w kwestii formy jest Aryna Sabalenka.

- Wszyscy wiemy, że jest teraz w najwyższej formie. To ona gra teraz najlepszy tenis, lepiej niż ktokolwiek inny. Oczywiście nie jest to kort twardy, jej ulubiona nawierzchnia, ale wygrała już turniej w Madrycie (w 2021 roku po finale z Ashleigh Barty - przyp. red.) i gra bardzo dobrze - powiedziała Greczynka, nawiązując do finałowej rywalizacji w stolicy Hiszpanii pomiędzy zawodniczką z Mińska i Świątek.