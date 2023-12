Obecność Świątek nie pomogła. Rywale z Rybakiną w składzie blisko wygranej

Rozgrywki World Tennis League mają charakter pokazowy i rozgrywane są według specyficznych zasad . W tym roku każde spotkanie pomiędzy dwoma drużynami składa się z pięciu jednosetowych meczów: singla kobiet, singla mężczyzn, debla kobiet, debla mężczyzn i miksta. Dla Igi Świątek to już drugi występ w tych zmaganiach, zaś Hubert Hurkacz zalicza swój debiut.

Podczas trzeciego pojedynku do gry wkroczyła Iga Świątek, która rywalizowała w pojedynku deblowym u boku Caroline Garcii. Po drugiej stronie siatki do Sorany Cirstei dołączyła Jelena Rybakina. Raszynianka bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie i pewnie utrzymała swój serwis. Dłużna nie pozostała Jelena Rybakina, która chwilę później uczyniła to samo.