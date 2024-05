Na podopieczną Tomasza Wiktorowskiego w ostatnim czasie nie ma po prostu mocnych . Iga Świątek wygrywa mecz za meczem i jej seria zdaje się nie mieć końca. Polacy odetchnęli z ulgą zwłaszcza na początku maja, gdy wreszcie "odczarowała" turniej w Madrycie, pokonując w wielkim finale Arynę Sabalenkę. Białorusinka za wszelką cenę chciała obronić trofeum. Wiceliderka rankingu miała nawet piłki meczowe, jednak w najważniejszym momencie raszynianka znalazła odpowiedź na każdą z nich. Po trzygodzinnej rywalizacji to nasza zawodniczka upadła na kort ze szczęścia, wreszcie dopisując kolejną wygraną imprezę do kolekcji .

"Dziękuję za to, że oglądaliście ten finał do końca i za wspaniałą atmosferę. To przyjemność znów być w Madrycie. Już nie mogę doczekać się kolejnego sezonu" - powiedziała Iga Świątek po ostatnim zdobytym punkcie do kibiców i natychmiastowo wyruszyła w kolejną podróż. Tym razem do stolicy Włoch, gdzie również miała coś do udowodnienia, po zeszłorocznym wycofaniu się w trakcie ćwierćfinału z Jeleną Rybakiną.