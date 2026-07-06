O północy stało się jasne. Dwie kandydatki do zajęcia miejsca Świątek

Rok temu Iga Świątek przystępowała do Wimbledonu jako zawodniczka rozstawiona z "8". Patrząc na to, ale też i na fakt, że impreza w Londynie jakoś szczególnie jej nie leżała, nigdy dotąd nie była tu w półfinale w profesjonalnej rywalizacji, tytuł dla Polki był zaskoczeniem. A sposób, w jakim go zdobyła, wręcz sensacją. Wygrać 6:0, 6:0 mecz o najważniejsze w roku trofeum - to wielka sztuka. Świątek zdobyła wtedy swój pierwszy skalp pod wodzą Wima Fissette'a. Skończyło się na trzech, ponad trzy miesiące temu się rozstali.

Teraz Iga zakończyła swój udział już na trzeciej rundzie - przegrała z Alexandrą Ealą. Tyle że nie tylko ona miała już na tak wczesnym etapie koszmarne chwile. Już w drugiej rundzie z Wimbledonem pożegnała się Mirra Andriejewa, w trzeciej zaś: Jelena Rybakina i Amanda Anisimova.

W niedzielę tego samego doświadczyła Aryna Sabalenka - w jej przypadku to akurat sytuacja szczególna. Od Rolanda Garrosa 2022 była w ćwierćfinale każdego Wielkiego Szlema, w któym wystąpiła. A tu uległa Naomi Osace już w 1/8 finału.

To zaś sprawia, że jej przewaga nad Rybakiną będzie wynosić zaledwie 407 punktów. Latem w Ameryce Białorusinka będzie broniła 2215 punktów (ćwierćfinał Cincinnati, tytuł w US Open, Kanadę opuściła), Kazaszka - tylko 1215 (półfinały w Waszyngtonie, Kanadzie, Cincinnati, 1/8 finału w Nowym Jorku).

Ciekawie jest też za ich plecami.

Ranking WTA. Będą spore zmiany. Dwie kandydatki do miejsca w TOP 3

Świetnymi występami w tym roku duży skok zanotowała Jessica Pegula. Dwa tytuły (Dubaj, Charleston), jeden finał (Berlin), kilka półfinałów: to sprawia, że dziś jest już bardzo blisko powrotu do najlepszej trójki, po roku przerwy. Właśnie w miejsce Igi Świątek. Gdyby nie fatalny Roland Garros, pewnie walczyłaby o coś więcej. W optymalnej wersji, po wygraniu tytułu w Londynie, może zbliżyć się na dystans 272 punktów do Rybakiny oraz 679 do Sabalenki. A czeka ją obrona tylko 911 punktów do końca US Open.

Coco Gauff i Jessica Pegula to dwie czołowe tenisistki reprezentacji USA MEHMET MURAT ONEL / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Tyle że na tę trzecią pozycję wielką chęć ma także Coco Gauff, która przecież po nieudanej obronie tytułu w Paryżu spadła na siódmą pozycję. W niedzielę stoczyła bardzo ciężki bój z Belindą Bencic, niewiele zabrakło, by musiała kończyć go w poniedziałek. Ostatnią piłkę wygrała dwa minuty przed godz. 23, w Polsce dochodziła już północ. A po godz. 23 jest zakaz gry na kortach Wimbledonu.

Gauff może wyprzedzić Pegulę, ale jest jeden warunek: potrzebuje w Londynie tytułu. Bez względu na to, co zrobi jej rodaczka i była partnerka deblowa. Tak się bowiem składa, że w 1/4 finału zagrają ze sobą. Coco musi wygrać tak ten mecz, jak i dwa kolejne. A to otworzyłoby przed nią ciekawe perspektywy na kolejne tygodnie - do końca US Open broni tylko 520 punktów.

Inne zawodniczki na TOP 3 już szans nie mają. Do czwórki może zaś przebić się Karolina Muchova - potrzebuje tytułu w Londynie.

Ranking WTA "na żywo" po niedzielnych meczach Wimbledonu

1. Aryna Sabalenka - 8550 pkt

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt

3. Jessica Pegula - 6301 pkt

4. Coco Gauff - 5299 pkt

5. Mirra Andriejewa - 5293 pkt

6. Iga Świątek - 4539 pkt

7. Amanda Anisimova - 4353 pkt

8. Elina Switolina - 4351 pkt

9. Karolina Muchova - 4298 pkt

10. Victoria Mboko - 3580 pkt

11. Marta Kostiuk - 3386 pkt

12. Lina Noskova - 3359 pkt

13. Naomi Osaka - 3146 pkt

14. Belinda Bencic - 2845 pkt

15. Iva Jovic - 2636 pkt

Wyróżniliśmy zawodniczki, które wciąż grają w Wimbledonie

Jessica Pegula FILIPPO MONTEFORTE AFP

Iga Świątek Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





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