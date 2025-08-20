O której mecz Świątek i Ruuda w US Open? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Półfinał US Open turnieju miksta, w którym Iga Światek i Casper Ruud zagrają z Jessicą Pegulą i Jackiem Draparem zostanie rozegrany w nocy z 20 na 21 sierpnia o godzinie 1:00 czasu polskiego. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w kanale Eurosportu 1, a stream online na platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

US Open, turniej miksta. O której gra Iga Świątek z Casperem Ruudem w półfinale? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek nie zwalnia tempa. W poniedziałek odniosła triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a już kolejnego dnia rozegrała dwa spotkania w US Open. Nasza tenisistka startuje bowiem w turnieju miksta z Casperem Ruudem. Polka i Norweg we wtorek wystąpili aż w dwóch meczach i oba wygrali dokładnie w stosunku 4:1, 4:2. Najpierw pokonali amerykański duet Madison Keys/Frances Tiafoe, a następnie amerykańsko-włoską parę Caty McNally/Lorenzo Musetti.

Dzięki temu Świątek i Ruud bardzo sprawnie awansowali od półfinału. W nim zagrają z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Amerykanka i Brytyjczyk także bardzo pewnie awansowali do półfinału, pokonując kolejnych przeciwników 4:2, 4:2 i 4:1, 4:1. Warto podkreślić, że Pegula ma na swoim koncie sukces w mikście podczas US Open, bowiem przed dwoma laty zagrała w finale. Wówczas występowała w parze z Austinem Krajicekiem, ale lepszy okazał się kazachsko-fiński duet Anna Danilina/Harri Heliovaara, który wygrał 3:6, 4:6.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w kanale Eurosportu 1, a stream online na platformie HBO Max.

Iga Świątek, Casper Ruud JULIEN DE ROSA/AFP/East News, AFP7 vía Europa Press/Associated Press East News

Iga Świątek i Casper Ruud w trakcie turnieju miksta US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP