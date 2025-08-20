Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której mecz Świątek i Ruuda w US Open? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek i Casper Ruud w błyskawicznym tempie awansowali do turnieju miskta US Open. W nim polsko-norweska para zmierzy się z amerykańsko-brytyjskim duetem Jessica Pegula/Jack Draper. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać Świątek na US Open? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek podczas turnieju miksta US Open 2025
Iga Świątek podczas turnieju miksta US Open 2025SELCUK ACARAFP

Półfinał US Open turnieju miksta, w którym Iga Światek i Casper Ruud zagrają z Jessicą Pegulą i Jackiem Draparem zostanie rozegrany w nocy z 20 na 21 sierpnia o godzinie 1:00 czasu polskiego. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w kanale Eurosportu 1, a stream online na platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press

US Open, turniej miksta. O której gra Iga Świątek z Casperem Ruudem w półfinale? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek nie zwalnia tempa. W poniedziałek odniosła triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a już kolejnego dnia rozegrała dwa spotkania w US Open. Nasza tenisistka startuje bowiem w turnieju miksta z Casperem Ruudem. Polka i Norweg we wtorek wystąpili aż w dwóch meczach i oba wygrali dokładnie w stosunku 4:1, 4:2. Najpierw pokonali amerykański duet Madison Keys/Frances Tiafoe, a następnie amerykańsko-włoską parę Caty McNally/Lorenzo Musetti.

Dzięki temu Świątek i Ruud bardzo sprawnie awansowali od półfinału. W nim zagrają z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Amerykanka i Brytyjczyk także bardzo pewnie awansowali do półfinału, pokonując kolejnych przeciwników 4:2, 4:2 i 4:1, 4:1. Warto podkreślić, że Pegula ma na swoim koncie sukces w mikście podczas US Open, bowiem przed dwoma laty zagrała w finale. Wówczas występowała w parze z Austinem Krajicekiem, ale lepszy okazał się kazachsko-fiński duet Anna Danilina/Harri Heliovaara, który wygrał 3:6, 4:6.

Półfinał US Open turnieju miksta, w którym Iga Światek i Casper Ruud zagrają z Jessicą Pegulą i Jackiem Draparem zostanie rozegrany w nocy z 20 na 21 sierpnia o godzinie 1:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w kanale Eurosportu 1, a stream online na platformie HBO Max.

Zobacz również:

Łesia Curenko
Tenis

Ukraińska tenisistka wprost o Polsce. Zaczęła wymieniać, jaśniej się nie da

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Iga Świątek, Casper Ruud
Iga Świątek, Casper RuudJULIEN DE ROSA/AFP/East News, AFP7 vía Europa Press/Associated PressEast News
Dwoje tenisistów ubranych w sportowe stroje rozmawia ze sobą na korcie podczas turnieju, trzymając rakiety oraz piłkę tenisową, w tle widoczni kibice na trybunach.
Iga Świątek i Casper Ruud w trakcie turnieju miksta US Open 2025TIMOTHY A. CLARYAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja