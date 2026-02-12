O której Iga Świątek gra z Marią Sakkari? WTA Doha [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dosze zostanie rozegrany dzisiaj 12 lutego jako drugi mecz od godziny 13:00 na korcie centralnym, czyli najwcześniej około godziny 14:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Hubert Hurkacz - Alexander Bublik. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek - Maria Sakkari. WTA Doha. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 2) nie bez problemów awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dosze. W III rundzie zmierzyła się z Darią Kasatkiną i początek tego spotkania nie ułożył się po jej myśli. Rosjanka w barwach Australii wygrała otwierającą partię 7:5. Na szczęście to zadziałało na Polkę niczym "płachta na byka". Nasza tenisistka w dwóch kolejnych setach grała spektakularnie i oba wygrała 6:1.

W ćwierćfinale zmagań w Dosze Świątek zmierzy się z Marią Sakkari (WTA 52). Greczynka ma za sobą już trzy spotkania w katarskim turnieju i w żadnym nie przegrała choćby seta. Zaskakująco łatwo przyszło jej pokonanie w II rundzie Jasmine Paolini, bo znacznie wyżej notowana Włoszka zdołała wygrać ledwie sześć gemów. Natomiast w III rundzie Sakkari triumfowała nad Warwarą Graczową 7:6(3), 6:0, czym potwierdziła, że znajduje się w bardzo dobrej formie.

Świątek i Sakkari zagrały przeciw sobie jak dotąd siedem razy. Co ciekawe żadne z tych siedmiu spotkań nie zostało rozstrzygnięte w więcej niż dwóch setach. Pierwsze trzy konfrontacje wygrała Greczynka, natomiast ostatnie cztery, to już triumfy Polki. Ostatni miał miejsce właśnie w Dosze podczas zeszłorocznej edycji turnieju. Wówczas Świątek zwyciężyła 6:3, 6:2.

