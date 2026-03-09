O której Iga Świątek gra z Marią Sakkari? Indian Wells [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek w III rundzie Indian Wells zagra z Marią Sakkari. Dla Polki jest to wielka szansa na rewanż za niedawną porażką w ćwierćfinale turnieju w Dosze. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Sakkari? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek na korcie podczas Indian Wells 2026, w czarnej czapce, przygotowuje się do odbicia piłki tenisowej.
Iga Świątek w trakcie Indian Wells 2026Matthew StockmanAFP

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w III rundzie Indian Wells zostanie rozegrany dzisiaj 8 marca jako drugi od godziny 21:00 czasu polskiego na Stadium 1 (po Andriejewa - Siniakova). Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek (WTA 2) w pierwszym meczu tegorocznego Indian Wells zmierzyła się z Kaylą Day. Nasza tenisistka była zdecydowaną faworytką tej konfrontacji i początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Polka rozbiła rywalkę w pierwszym secie 6:0, ale w drugim zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Świątek niespodziewanie przegrywała już 1:5, ale w spektakularnym stylu zdołała odwrócić losy drugiej partii, którą ostatecznie wygrała 7:6(2).

W III rundzie nasza zawodniczka zmierzy się z Marią Sakkari (WTA 34) i będzie to dla niej wielka szansa na szybki rewanż z Greczynką za porażkę w Dosze sprzed niespełna miesiąca. Wówczas Świątek przegrała z Sakkari w trzech setach na poziomie ćwierćfinału i odpadła z turnieju. Greczynka udział w tegorocznym Indian Wells również rozpoczęła od II rundy, w której pewnie pokonała Lilli Tagger 7:5, 6:0.

Świątek i Sakkari rozegrały ze sobą jak dotąd osiem meczów. Bilans jest wyrównany, ponieważ zarówno Polka, jak i Greczynka wygrały po cztery razy. Biorąc pod uwagę także ich ostatnią rywalizację w Dosze, to spotkanie nie ma zdecydowanej faworytki.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Paweł Nowak
Dwie tenisistki na korcie, po lewej kobieta w sportowym stroju i fioletowej czapce z zaciśniętą pięścią w geście triumfu, po prawej kobieta w pomarańczowym stroju sportowym z poważnym wyrazem twarzy, obie skupione na rywalizacji.
Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Tenisistka w czapce i sportowym stroju wykonuje forehand, skupiając się na nadlatującej piłce tenisowej, trzymając rakietę jedną ręką na tle rozmazanego napisu na korcie.
Iga Świątek, Indian Wells 2026Matthew Stockman/Getty ImagesAFP
