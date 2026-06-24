O której Iga Świątek gra z Emmą Navarro? WTA Bad Homburg [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek zagra z Emmą Navarro w II rundzie turnieju WTA w Bad Hombrug. Dla Polki zawody w Niemczech będą pierwszym i ostatnim sprawdzianem przed Wimbledonem 2026. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Emma Navarro? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w II rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany dzisiaj 24 czerwca nie przed godziną 15:30, jako trzeci pojedynek na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek - Emma Navarro. WTA Bad Homburg. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek (WTA 3) wraca do gry po nieudanym starcie w Roland Garros, gdzie odpadła w IV rundzie. Zatem Polka ma za sobą niemal miesięczną przerwę od występów. Dziś nasza najlepsza tenisistka rozpoczyna udział w turnieju w Bad Homburg.
To właśnie tutaj przed rokiem rozegrała swój pierwszy finał w tourze na trawie i choć przegrała go z Jessicą Pegulą, był to znakomity prognostyk przed Wimbledonem, w którym odniosła wielki triumf. W tym sezonie również będzie to dla niej pierwszy i ostatni sprawdzian przed Wimbledonem 2026, a polscy kibice z pewnością nie mieliby nic przeciwko, aby historia zatoczyła koło.
Pierwszą rywalką Świątek, która zaczyna start od II rundy, będzie Emma Navarro (WTA 24). Amerykanka w I rundzie zmierzyła się z Evą Lys (WTA 77), czyli przedstawicielką gospodarzy i pokonała ją 7:6(6), 6:3. Polka i Amerykanka mają za sobą trzy bezpośrednie pojedynki. We dwóch triumfowała nasza zawodniczka, a w ostatnim jej rywalka. Miało to miejsce w IV rundzie zeszłorocznego turnieju w Pekinie. Wówczas Navarro niespodziewanie triumfowała 6:4, 4:6, 6:0. Świątek ma zatem okazję do rewanżu.
Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w II rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany dzisiaj 24 czerwca nie przed godziną 15:30, jako trzeci pojedynek na korcie centralnym. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.