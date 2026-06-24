O której Iga Świątek gra z Emmą Navarro? WTA Bad Homburg [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w II rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany dzisiaj 24 czerwca nie przed godziną 15:30, jako trzeci pojedynek na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Emma Navarro. WTA Bad Homburg. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) wraca do gry po nieudanym starcie w Roland Garros, gdzie odpadła w IV rundzie. Zatem Polka ma za sobą niemal miesięczną przerwę od występów. Dziś nasza najlepsza tenisistka rozpoczyna udział w turnieju w Bad Homburg.

To właśnie tutaj przed rokiem rozegrała swój pierwszy finał w tourze na trawie i choć przegrała go z Jessicą Pegulą, był to znakomity prognostyk przed Wimbledonem, w którym odniosła wielki triumf. W tym sezonie również będzie to dla niej pierwszy i ostatni sprawdzian przed Wimbledonem 2026, a polscy kibice z pewnością nie mieliby nic przeciwko, aby historia zatoczyła koło.

Pierwszą rywalką Świątek, która zaczyna start od II rundy, będzie Emma Navarro (WTA 24). Amerykanka w I rundzie zmierzyła się z Evą Lys (WTA 77), czyli przedstawicielką gospodarzy i pokonała ją 7:6(6), 6:3. Polka i Amerykanka mają za sobą trzy bezpośrednie pojedynki. We dwóch triumfowała nasza zawodniczka, a w ostatnim jej rywalka. Miało to miejsce w IV rundzie zeszłorocznego turnieju w Pekinie. Wówczas Navarro niespodziewanie triumfowała 6:4, 4:6, 6:0. Świątek ma zatem okazję do rewanżu.

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w II rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany dzisiaj 24 czerwca nie przed godziną 15:30, jako trzeci pojedynek na korcie centralnym. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Iga Świątek podczas turnieju WTA Bad Homburg Joaquim Ferreira / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Emma Navarro Hu Jingwen/Xinhua via AFP AFP





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